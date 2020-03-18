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【疫市營商】Deliveroo夥20個商場　催谷餐廳生意逆市

商業 16:05 2020/03/18

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Deliveroo（戶戶送）首創「商場合作計劃」，夥20個商場投入150萬元，料可推動3月份餐廳生意額增加2000萬。（資料圖片）

新冠肺炎疫情仍未受控，餐飲業大受影響。食肆推出外賣救市，而Deliveroo（戶戶送）首創「商場合作計劃」，夥20個商場投入150萬元，料可推動3月份餐廳生意額增加2000萬。

【新冠肺炎】唔識煮飯有咩食？　冷凍食品店推和式餸菜餐

據Deliveroo透露，平台已和新世界發展、希慎興業、新鴻基地產、南豐集團、嘉里建設和恒隆地產等本港主要發展商的旗下 20 個商場達成合作計劃，初步投入 150 萬港元，並承諾額外撥資進行市場推廣。

Deliveroo預計，該計畫將惠及 20 個商場內大約 300 間餐廳，可增加至少 2,000 萬元的網上營業額。推廣措施包括優惠碼計劃讓商場及旗下租戶自訂獨家優惠，以折扣吸引現有客戶消費，料新增至少 1500 萬元營業額。

【疫市營銷】海港城「疫」市優惠　5時後消費可享免費泊車

另外， 商場可與戶戶送共同推出地區特定的優惠，從而帶動外送及自取服務需求，提高餐廳租戶的營業額。除了餐廳的優惠促銷外，戶戶送亦可為合作商場上蓋或周邊的辦公室租戶或住戶提供新用戶優惠碼，為合作商場內的餐廳額外帶來至少 500 萬元的營業額。 

同時，Deliveroo亦實施快速加入流程，讓餐飲租戶可以更快地加入戶戶送平台，而多數商場亦會提供資助，令收費較為相宜。平台透露，戶戶送至今已新增約 150 名餐廳夥伴，佔疫情爆發後加入平台的新餐廳數目逾四分之一。

【新冠肺炎】旅發局撥款助餐飲業吸本地消費　業界：可考慮派餐飲券

責任編輯：葉泳珊

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