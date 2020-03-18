【新冠肺炎】旅遊警示打擊外遊　GLO Travel：現在先加強網上宣傳

▲ GLO Travel共同創辦人陳成軍指出，公司並未因疫情完全停下宣傳，近日有在社交平台舉行直播分享活動，希望可以在日後收成。（GLO Travel提供圖片）

新冠肺炎疫情下，香港宣布全球紅色旅遊警示，主攻外遊的旅行企業恐步入寒冬。深度文化遊公司GLO Travel共同創辦人陳成軍（Rubio）接受訪問時指出，疫情對公司影響不輕，未來一段時間已陸續停止出團，但相信港人旅遊需求強烈，疫情過後會急速復蘇，趁現在會加強網上宣傳互動。

GLO Travel主要舉辦較冷門地點的深度遊旅行團，目的地包括北韓、伊朗、俄羅斯等。陳成軍（Rubio）指出，首季已有約一半的團都要取消。雖然本月初仍有數個目的地可以出發，但因應疫情發展，未來至4月為止，公司暫時已停止安排出團。

他指出，短期而言，雖然5月及之後的深度遊行程報名仍在接受報名，但最終能否出發仍是未知之數，不過他就指出，雖然港府發出全球紅色旅遊警示，但旅客出發與否，最關鍵的考慮仍是疫情發展本身。公司主要會是根據業界守則，當有突發情況時，會為客人安排退款或轉團。他補充，至今該企未遇過突發封關而有行程遇阻的情況，過去都能妥善應對突發改動，而且亦慶幸年初並非該企生意旺季，「傳統而言，北韓在一、二月是淡季，所以受影響的團數相對有限。」

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網上直播分享旅遊心得

「眼前情況有危有機」，陳成軍指出，該企針對現時情況有兩個方向應對。首先，有見近期港人使用網絡與社交媒體的時間增加，近日亦增加網上互動渠道，包括以直播分享旅遊資訊，並將一些活動過去的活動、講座影片放上網，「希望趁現在增加認知度，待未來疫情緩和，這些認知會轉化成需求。」另外該企亦趁現時慣常的業務減少，讓員工花時間研發其他新旅遊點的資訊，準備日後推出。

▲ GLO Travel近日在社交平台舉行直播旅遊分享活動。（GLO Travel提供圖片）

「港人旅行需求很強烈。」陳成軍同意，當疫情緩和後，會出現爆發性的旅遊需求，假設疫情能在6月前和緩，他更會預計下半年生意可錄按年增長。但他強調，疫情延續到何時，各地何時結束封關措施，有效的疫苗會否出現等等，有太多未知因素影響業界，實在難以預測前景。

記者: 周俊霖