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【熊市來臨】股神巴菲特單月損手約800億美元

金融經濟 15:41 2020/03/18

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有網媒估算，自2月19日以來，巴菲特股票投資組合損失約800億美元。

美國股市8天內3次熔斷，美股網站GuruFocus 預料「股神」巴菲特（Warren Buffett）的股票投資組合勁蝕超過800億美元（下同）（約6240億港元）。 巴菲特此前指，自己活了89年第一次見到這樣的市場 ，未知今次會否是巴菲特單月蝕最多的一次股災。

據GuruFocus計算，自2020年2月19日美國滑入熊市以來，巴菲特的股票投資組合損失了約800億美元，跌幅逾3成。巴菲特持有的三大股票：蘋果公司、美國銀行以及可口可樂合共令其帳面損失約400億美元。

而傷亡最慘重的股票分別為西方石油（Occidental Petroleum）、家具零售商 RH 及 聯合航空（United Airlines Holdings），分別跌70%（蝕5.8億元）、57%（蝕2.7億元）及55%（蝕9.6億元）。期內持倉中唯一錄得增長的「逆市奇葩」：美國大型超市Kroger，同期股價升近6%。

不過，出名長綫投資的巴菲特似乎仍然貫切「別人恐懼我貪婪」的投資策略，跌市下仍不斷買貨。據美國證監會披露，巴菲特3月3日斥資3.59億美元增持了紐約梅隆銀行，增持後佔紐約梅隆銀行股本比例超過10%。此外，2月27日巴菲特掌舵的巴郡斥資4,530萬元買入達美航空超97.6萬股，平均每股46.4元。

相關文章：【熊市來臨】股神巴菲特︰我活了89年 第一次見到這樣的市場

股票 美股 巴菲特 美國 投資策略 聯合航空 達美航空
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