【跌停不是熔斷】美股期貨漲跌限制如何計算？為何跌幅未夠5%已跌停

▲ 美股期貨跌停標準並非以上日收市價計算。

近日市況波動劇烈，美股曾多次觸發熔斷機制（Circuit breaker），目前標普期貨跌亦已跌停（limit down）。但要留意的是，漲停/跌停與熔斷並不相同，金融產品在觸及漲/跌停後仍然可以交易，但熔斷則會停止交易。另外，於市前交易時段，美股期貨跌停標準也並非以上日收市價計算。

美股期指漲跌停並非參考收市價

期貨的漲停（limit up）和跌停（limit down）是指在交易日內，相關產可以上漲（漲停）或下跌（跌停）的最大幅度。以美國期貨市場為例，於市前交易時段，標普500指數的漲跌停幅度為5%，意味着當期貨跌幅達5%的情況下，不能以更低的價格進行交易。但只要買方及賣方願意按下限價交易，買賣依然能夠完成。

必須要注意的是，標普期貨的漲跌停限制不是以上日收市（美國時間下午4時）水平作參考，而是以上一交易日美國時間下午3時（香港時間淩晨3時）作為基準，有5%的上下波幅限制。

上圖為芝商所網頁資料。

熔斷後交易停止

至於熔斷機制，則是在觸發後停止一切交易。以美股為例，當標普500指數於美國交易時段跌幅達7%及13%整個股市將完全停止交易15分鐘。而當跌幅達20%，該交易日將是早結束。

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