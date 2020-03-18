施羅德：能源業高收益債具吸引力 或現「完美風暴」？

▲ 新冠病毒及油價波動雙重打擊之下，高收益企業債券再次重回較具吸引力的水平。（資料圖片）

新冠病毒及油價波動雙重打擊下，高收益企業債券再次重回較具吸引力的水平，不過，施羅德投資研究及分析策略師Kristjan Mee提醒，雖然現時的息差顯得更為吸引，但投資者切忌盲目入市，需密切留意基本因素，如息差是否足以彌補投資者可能需要面對的違約風險，以避免墜入估值陷阱。

Kristjan指，最大型的綜合石油企業，至少需要以每桶35美元的價格出售才能有足夠現金維持營運成本，然而沙特阿拉伯大幅增加石油產量的決定，導致油價出現自1991年以來最大的跌幅，每桶原油的價格跌至35美元以下，低於所有非石油輸出國組織成員的行業營運成本，最終或會導致供應崩潰，從而令原油價格暴漲。

能源板塊會出現的負面後果 或已反映在債券價格

他續稱，美國頁岩業需要面對的不明朗因素依然不少，若原油價格在低位徘徊的時間越長，部份頁岩生產商耗盡流動資金和違約的可能性便越大，雖然大部份能源企業目前並不至於馬上便會出現財困，但除發行人無法贖回債券外，無法如期償付債券票息亦屬於違約。

實施上，在市場劇烈的動盪下，能源板塊會出現的負面後果或已反映在債券價格上，而在油價下挫之前，美國能源企業的高收益債券違約率已達13.4%。

Kristjan表示，從現時的週期看，能源板塊以外的違約率並不常見，整體市場環境穩定以及利率低企讓企業更積極地增加債務水平的因素，同時，全球收益處於低位令企業可以輕鬆地支付利息；不過，疫情的擴散或迫使企業動用手上僅餘的流動資金，從而導致能源業以外亦出現債券違約的情況，若長期衝擊，情況將會更嚴峻。

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責任編輯：趙偉津