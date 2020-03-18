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【全民派錢】何謂「直升機派錢」佛利民遺計成救市最後希望？

金融經濟 14:56 2020/03/18

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「直升機派錢」論是由已故經濟學家佛利民提出。

美國總特朗普表示，正考慮向大部分國民派發1000美元（約7800港元）；日本亦宣擬向國民派1.2萬日圓；港府早前亦宣布了全民派錢1萬元的政策。一時間「直升機派錢」成為各國應對疫情的奇招。「直升機派錢」是由經濟學家佛利民（Milton Friedman）提出的一個思想框架，用以探討相關政策對經濟的影響。

「直升機派錢」為經濟學思想實驗

佛利民是主張自由市場的芝加哥經濟學派領軍人物，曾於1976年獲得得諾貝爾經濟學獎。他提出的「直升機派錢」論，實際上為探討貨幣供應對經濟活動的影響。假設若有一架直升機在天上向地下撤錢，會導致甚麼後果？

要注意的是，佛利民主提出的直升機派錢，只是一種增加貨幣供應的貨幣政策，其作用是為提振經濟、有效對抗通縮。「將錢直接從直升機上撒出，讓民眾撿拾」只是一種具象化的形容。具體操作不限於直接派錢，也可以透過增發鈔票等增加貨幣供應。

佛利民遺計助美國經濟復甦？

佛利民於2006年11月16日逝世，直升機派錢論卻在數年後成為現實。2008年美國次按危機觸發金融海嘯，時任聯儲局主席伯南克（Ben Bernanke）亦主張儲局及財政部門合力出招，大規模放水增加貨幣供應，於是便有了後來的量化寬鬆政策（QE）。

由於伯南克曾借用直升機派錢論，稱可以用該做法來對抗通縮，故被不少人戲稱為「Helicopter Ben」，但他確實帶領成功美國走出金海嘯後的陰霾。而直升機派錢論亦因此而為人熟知。

生前曾讚香港為「自由經濟最後堡壘」

佛利民於生前曾多次讚揚香港為「自由經濟最後堡壘」，他推祟香港的低稅制、自由市場的系統。他曾經表示，若要了解自由市場的真正運作，就應該去香港。他於2006年病逝前不久，曾撰文批評香港政府放棄「積極不干預」制度。

相關文章︰

【全民派錢】疫情重挫各國派錢救經濟　日本擬每人派1.2萬日圓（不斷更新）

【與內地融合】香港首次失落全球最自由經濟體地位　政府：制度優勢未有影響（第三版）

佛利民看政府、市場與自由

 

疫情 貨幣政策 經濟 人物 量化寬鬆 特朗普 伯南克 金融 通縮 芝加哥
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