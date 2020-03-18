【航空寒冬】三大航空公司聯盟聯合聲明　籲全球政府至少兩招支援行業

▲ 全球航空公司都大幅削運力應對疫情和入境限制，圖為國泰航空將停飛客機泊在香港機場，有網民笑言「香港機場」變成「香港停機場」。

全球航空公司都受新冠肺炎大流行拖累，業界組織相繼發聲，要求政府正視航空業困難，出手襄助。寰宇一家（Oneworld®）、天合聯盟（SkyTeam）和星空聯盟（Star Alliance）最新代表其成員航空公司，籲各國政府和利益相關者攜手並進，並提出至少兩項建議，讓業界解燃眉之急。

三大全球航空聯盟代表著全球近60家航空公司，佔全球航空運力的一半以上。國泰航空 （00293） 為寰宇一家的創始成員，中國國航 （00753） 為星空聯盟成員，中國東方航空 （00670） 則是天合聯盟成員。

三大聯盟指出，國際航空運輸協會（IATA）已提出要求，建議在2020年北半球夏季暫緩執行航班時刻（time slot）管理規則。三大聯盟指出，近日已有個別監管機構暫緩執行該規定。

三大聯盟還呼籲其他利益相關者提供支持，例如敦促機場運營商評估起降費用，以減輕航空公司因旅客需求銳減而面臨的巨大財務壓力。

IATA早前評估，航空公司業界可因疫情損失1130億美元的收入，當時評估尚未考慮1130億美元的收入。



【航空寒冬】IATA料全球航空業所需救助高達1.5萬億元

【航空寒冬】IATA籲環球政府援助 否則更多航空公司逼上絕路

三大全球航空聯盟指出，成員航空公司都採取緊急措施，遏制COVID-19（新冠肺炎疫情）的影響，例如大幅減少運力、節省成本、加強消毒措施和客戶支持範圍，當務之急是政府和利益相關方提供支持，形容作用舉足輕重，可緩解全球航空公司所面臨的前所未有的巨大壓力。

相關文章：

【航空寒冬】捷星亞洲暫停服務3周 多家航空公司裁員兼削航班（不斷更新）

航空業瀕臨崩潰 救與不救費思量（訂戶專享）

911來最慘 封關重創航空公司 客機整齊曬太陽