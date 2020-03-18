【新冠肺炎】離婚數字或急增 因夫婦長期家居隔離

新冠肺炎疫情蔓延下，不少國家都要求民眾如曾前往高危地區或身體不適，都應進行家居隔離，部分國家更要求民眾留在家中。但英國及美國有離婚律師表示，新冠肺炎疫情導致不少夫婦於家居隔離時長期留在家中，令夫婦更容易產生摩擦，很可能會導致離婚數字急增。

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根據英國政府的官方指引，如果民眾持續出現咳嗽或發燒的相關症狀，包括本人及與其同住的所有人，都應留在家中自我隔離14日。至於長者、糖尿病或哮喘患者、孕婦等高危人士，則應自我隔離3個月。

英國著名離婚律師沙克爾頓（Fiona Shackleton）估計，自我隔離措施加強後，離婚數字很可能會上升。沙克爾頓表示，一家人因應疫情而長期於家中隔離，尤其對夫婦造成影響。她更預計人們經歷隔離的長期相處後，暑假和聖誕節會成爲離婚高峰期。

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美國心理學家比恩巴赫（Lawrence Birnbach）亦預測，隨著疫情蔓延，美國的離婚率也會上升。格恩巴赫指有2名已婚客戶正接受自我隔離，但由於夫婦都希望對方按照自己的方式執行防疫措施，導致夫婦的爭執增加。他表示，夫妻這時候需要以同理心互相對待。

洛杉磯的離婚律師瓦瑟（Laura Wasser）亦表示，有夫婦於假期時被迫同時隔離，結果於今年1月申請離婚。瓦瑟認爲如夫妻本身已有潛在的怨恨和溝通障礙，隔離經歷將會破壞婚姻關係。

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▲ 英國及美國有離婚律師指，新冠肺炎疫情令不少夫婦長期家居隔離，更容易產生摩擦，或導致離婚數字急增。（資料圖片）

責任編輯：鄭錦玲