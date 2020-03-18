【意大利疫情】1萬醫科生提早畢業上戰場 免考執業試

▲ 【意大利疫情】1萬醫學生提早畢業上戰場 免考執業試

意大利疫情仍未受控，死亡人數大增350多人。意大利政府計劃讓約1萬名醫科生，提早8至9個月開始工作，投入國家醫療系統，以緩解醫生短缺的情況。新醫生將派往診所和老人院工作，騰出經驗豐富的醫生，填補重災區醫院的空缺。他們不用通過獲得專業資格的執業考試，可直接上戰場。

疫情將意大利北部的醫療系統推至崩潰的臨界點，米蘭料成下一個重災區。聯盟黨（League party）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini） 表示，北部疫情最嚴重的倫巴底正處於崩潰的邊緣，已經出動所有重症監護病床和呼吸機。

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大學部長曼弗雷迪（Gaetano Manfredi）稱，新措施意味，在國家衛生系統注入約1萬名醫生，解決國內醫生人手短缺。

意大利全國確診人數不斷增加，疫情蔓延至東北部，該地區的醫院和衛生系統也面臨崩潰。在過去三周，倫巴底的重症病房有1135名患者，但米蘭有醫院的深切治療部主管指，該地區僅有800張重症病床。

當局於米蘭國際展覽中心（Fiera Milano）加設了數百張重症病床，但仍在等待足夠的呼吸機和更多醫護加入。前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）周二表示，將捐出1000萬歐元，用以建立這個新的重症中心。

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記者：鄧燕君