▲ 【澳洲疫情】「有事政府未必幫」澳洲發最高外遊警示

澳洲疫情持續，澳洲今日單日新增108宗新型肺炎確診個案。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）宣布，澳洲進入「人類生物安全緊急狀態」 。澳洲更首次對國民的外遊警示，提高至最高第四級「不要外遊」，意即若澳洲民眾在此情況仍執意選擇外遊，可能未必得到澳洲政府的協助。

澳洲政府官方網站SmartTraveller指，不論澳洲民眾的年齡、身體狀況如何，都不建議民眾此時期外遊。網站指，任何在此時仍選擇外遊的澳洲民洲都會被警告，倘他們外遊遇到麻煩，政府可能無法提供協助，而旅遊保險也可能失效。

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澳洲政府亦建議，現時已身處於旅遊警示區的民眾應考慮離開。政府呼籲，若民眾仍身在外地，而且現時無法或不想回國，請聽從當地政府的建議。

莫里森又形容，今次疫情是「澳洲自第一次世界大戰以來，不曾發生過的事」。

另外，莫里森宣布，澳洲進入「人類生物安全緊急狀態」（human biosecurity emergency） 。此意味著衛生部長可擁有更大的權力，包括施加限制或防止人員及貨物在指定地點的流動。

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根據當地法律，如果衛生部長認為該疾病正在全國範圍內造成嚴重威脅，或正危害民眾的健康，則可宣布進入「人類生物安全緊急狀態」。

該法案規定，在任何情況下此狀況不得維持超過3個月。不過，莫里森指，預料此狀態可維持至少6個月。