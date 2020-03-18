【數碼世代】百富環球與時並進　搶攻海外零售終端市場

▲ 百富環球首席財務官張仕揚表示，香港在支付及POS機發展方面落後其他地區，是時候改朝換代，相信未來本地將出現商戶POS換機潮。（圖片由受訪者提供）

現時零售銷售、交易、支付方式甚至貨幣都開始數碼及虛擬化，支付市場競爭亦愈來愈激烈。百富環球（00327）以零售銷售點終端（POS）為主，力攻海外新興市場，而踏入數碼世代，面對數碼化、5G等技術挑戰，產品亦與時並進，才能在國際市場站穩住腳。

百富環球主打海外市場，該公司首席財務官張仕揚表示，目前海外市場佔公司收入約9成，中國內地市場就少於10%。「過去三年整體海外市場年均增長率達30%，以南美洲如巴西、阿根廷及哥倫比亞表現最出色，我們2015年才開始打入巴西市場，目前在巴西市佔已高達8成。」

張仕揚指，巴西市場其實對電子支付如信用卡、銀行卡使用比率或比香港更高。「即使連海邊賣小食的小販都接受信用卡消費。」他解釋，或因為當地社會治安不穩，人們不愛帶現金，因此愛用信用卡。

預計未來整體海外市場增長能保持雙位數字增長。

搶攻海外POS支付市場

張仕揚強調，雖然新興市場機遇大，但亦不能忽視美國、英國等成熟市場，因為當中亦有6成交易使用現金，鄰近的日本亦有接近一半交易仍使用現金。他透露，最近與日本連鎖便利店FamilyMart合作，提供新型POS機，計劃在北海道推行。

▲ 百富環球與日本連鎖便利店FamilyMart合作，提供新型POS機Q28，支援日本國內各種智能卡系統，計劃在北海道率先推行。（圖片由受訪者提供）

「日本各種鐵路都有專屬智能卡，背後系統各異，便利店的POS機只能支援某幾款，因此店內或設有十款不同的POS機。」因此該公司就與NEC及SONY合作，研發出新型POS機Q28，一機就能支援各系統。「目前新的POS機能支援日本地區8至9成的智能卡系統。」他補充，由於信用卡公司Visa與Master卡，每隔幾年就會有重大的軟硬件更新。

估計商戶每3至5年都會更換POS機，有助提振公司收入。

升級設備刻不容緩

來到數碼時代，物聯網、5G等新技術湧現，張仕揚表示，正加緊研發相關的技術。「物聯網技術開始普遍，而Android制式的POS機亦漸受歡迎，能讓商戶收入提高，亦有更多新功能出現。」他解釋，透過將POS機與Andorid制式結合，可以啟動如人臉識別及支付功能，IoT概念能控制人力成本，交易速度亦能加快。張仕揚舉例，現時美國全國的油站共有約100萬部使用舊式磁帶式的POS機，如轉用Android制式，可以將積分功能融入，市場將非常大，目前德國已經在做類似的升級。

▲ 百富環球首席財務官張仕揚表示，物聯網技術開始普遍，而Android制式的POS機亦漸受歡迎，能讓商戶收入提高，亦有更多新功能出現。（圖片由受訪者提供）

雖然升級成Android制式能融入更多功能，但安全系數卻讓人擔憂。張仕揚表示，目前公司產品有2成均為Android制式，而公司研發的機體比任何手機安全系數亦更高。「只要有人想扭開POS機中去取記憶卡，扭螺絲的一刻，全部資料都會被刪除，機體亦用兩個電路底板分別管理系統及數據。」

張仕揚表示，雖然製造Android的POS成本較高，但毛利亦隨之上升。「香港在支付及POS機發展方面落後其他地區，是時候改朝換代，相信未來本地將出現商戶POS換機潮。」

持續投資研發 追趕市場

除了物聯網（IoT）技術，去年亦進入5G元年，各類型企業都嘗試將5G新技術融入商業模式。百富環球（00327）專門研發零售銷售的POS終端機，面對新技術，該公司的首席財務官張仕揚表示，看到5G技術的趨勢，公司未來亦必然要考慮將之融入產品當中。

但張亦指出，留意到支付行業百花齊放，例如有Applepay、Samsung pay等，但5G技術在支付方面仍然未算普遍。「5G技術在支付市場的採用相對之後，目前商戶亦不會為了令交易快1、2秒鐘而使用5G的終端機，有些或會願意，但相信大部分都不太願意。」

他強調，百富環球是硬件以及保安的科技公司，必須持續加強研究及發展的投資，「因為一旦落後了，就很難追得返。」他補充，目前公司共有1200人，單在在研發方面已有600至700人，每年研發支出約佔公司整體收入7%，總開支佔比不會超過10%。

記者：李彥煒