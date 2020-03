【美國疫情】應急錢極速派 財長稱2周內派 至少1000美元

▲ 特朗普政府計劃向美國人派錢,消息指,當局目標國民4月底收到支票,至少派1000美元。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續,不少美國人被迫留在家中,無法上班,美國人習慣先使未來錢,遑論儲蓄,恐令不少家庭陷財困。美國政府計劃向美國人派應急錢,財長姆欽(Steven Mnuchin)聲稱,會在未來兩周派錢。

【馬來西亞疫情】清真寺萬人聚會集體感染 恐成南韓翻版

【英國疫情】將緊急立法 必要時封機場及拘留疑似患者

姆欽表示,美國人需要現金,又稱總統特朗普亦想立即提供現金,聲稱會在未來兩周派錢(in the next two weeks)。姆欽未透露派錢金額,但彭博社引述消息人士指,特朗普政府希望每人獲發至少1000美元。

姆欽表示,派錢有針對性,不會派給百萬富翁,而要集中精力幫助有緊急需要的人。有知情人士透露,派錢計劃將設有某種收入審查。特朗普亦稱,希望國民愈快收到錢愈好。

特朗普堅稱從未輕視疫情 美媒整理語錄回敬

世衛日内瓦總部失守 2員工確診

具體派錢方法暫時未知,姆欽2周派錢的講法疑有誇大,要派得這樣快,或有技術困難。不過當局確實希望盡快派出應急錢,彭博社引述消息人士指,當局目標國民4月底前收到支票,共派2500億美元,若能做到,與香港派錢經驗相比,亦屬相當迅速。



據報若派錢後一個月,國家仍處於緊急狀態,當局或有第2輪派錢,兩輪派錢共派5000億美元。姆欽表示,已與眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)及共和黨參議員商討。

美國難逃經濟衰退 特朗普須自救(訂戶專享)

【美國派錢?】全民派1000美元抗疫 國會議員經濟學者力倡

疫情急轉直下,危機迫在眉睫,美國國會不得不迅速、大膽行事,參院領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)表示,會全力與政府合作,通過經濟刺激方案。

除了派錢,姆欽早前與眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)磋商後,達成一份紓困方案,措施包括提供免費病毒檢測、支援失業人士及向各州提供數以百億美元援助金。共和黨亦表明不會阻撓議案。

【美國疫情分佈圖】50州全部淪陷 死亡突破100

【歐洲疫情】歐盟即時關閉邊境30日 限制「非必要旅行」

記者:林建忠