【美國疫情】應急錢極速派 財長稱2周內派 至少1000美元

▲ 特朗普政府計劃向美國人派錢，消息指，當局目標國民4月底收到支票，至少派1000美元。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不少美國人被迫留在家中，無法上班，美國人習慣先使未來錢，遑論儲蓄，恐令不少家庭陷財困。美國政府計劃向美國人派應急錢，財長姆欽（Steven Mnuchin）聲稱，會在未來兩周派錢。

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姆欽表示，美國人需要現金，又稱總統特朗普亦想立即提供現金，聲稱會在未來兩周派錢（in the next two weeks）。姆欽未透露派錢金額，但彭博社引述消息人士指，特朗普政府希望每人獲發至少1000美元。

姆欽表示，派錢有針對性，不會派給百萬富翁，而要集中精力幫助有緊急需要的人。有知情人士透露，派錢計劃將設有某種收入審查。特朗普亦稱，希望國民愈快收到錢愈好。

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具體派錢方法暫時未知，姆欽2周派錢的講法疑有誇大，要派得這樣快，或有技術困難。不過當局確實希望盡快派出應急錢，彭博社引述消息人士指，當局目標國民4月底前收到支票，共派2500億美元，若能做到，與香港派錢經驗相比，亦屬相當迅速。



據報若派錢後一個月，國家仍處於緊急狀態，當局或有第2輪派錢，兩輪派錢共派5000億美元。姆欽表示，已與眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及共和黨參議員商討。

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疫情急轉直下，危機迫在眉睫，美國國會不得不迅速、大膽行事，參院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，會全力與政府合作，通過經濟刺激方案。

除了派錢，姆欽早前與眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）磋商後，達成一份紓困方案，措施包括提供免費病毒檢測、支援失業人士及向各州提供數以百億美元援助金。共和黨亦表明不會阻撓議案。

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記者：林建忠