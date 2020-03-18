【阿里巴巴招股價】阿里巴巴「3千人操」買盤被沖散　百億成交見173元上市低（第二版）

▲ 阿里巴巴再試香港上市後低位。

美股道指夜期再跌停，港股午市跌幅擴大至近400點，阿里巴巴 （09988） 午後逼近176元香港招股價低位，再次出現「千人操」買盤。至下午1時45分，至少有1500個買盤在176元水平，涉及83.2萬股或1.46億港元。

雖然高峰最多逾1700個買盤，阿里巴巴已失守176元，散戶隨之退守至175元日前低位，買盤數量增至3000個，涉及股份達170萬股，惟仍告失守。

阿里巴巴收市前跌幅擴大，以接近全日低位173元收市，成交額破百億港元。阿里巴巴低見172.8元。

以下是今午阿里巴巴「千人操」失守時序：

▲ 阿里巴巴再在176元水平再獲大量中小買盤支持。

阿里巴巴近期屢試香港上市後低位，本周一度跌至175元，為香港上市後低位。

▲ 恒指跌逾400點後，阿里巴巴撈底盤持續增加。

至下午2時，恒指跌幅逾400點，阿里巴巴在176元水平買盤再增至逾1700個，涉及94.1萬股。

至下午2時10分，阿里巴巴於175元水平更有2900個買盤部署。於2時15分，買盤數量再增至3000個，涉及170萬股，即2.975億元。

至2時50分，阿里巴巴最低跌至173.8元，意味3000買盤都無法阻止阿里下行，阿里曾回升至175元水平，但尾市再失守，更跌至全日低位。

（第二版更新全日股價）

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