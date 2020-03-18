【新冠肺炎】迎戰旅遊業寒冬　Klook多元嘗試增本地遊產品

▲ Klook香港區行銷總監關霈詩表示，公司積極迎戰疫境，構思團隊在這期間可以做的行動，為復蘇後的市場再度衝刺。

新冠肺炎疫情下，訪港旅客數目急跌、各地都亮起旅遊警告，香港更宣布全球紅色旅遊警示，旅遊業生意難免受衝擊。旅遊體驗預訂平台Klook則表示，視危機為機會，有見近日本地旅遊體驗產品反應良好，亦會加強有關的推廣。

Klook香港區行銷總監關霈詩受訪時表示直言，每天都有新的旅遊相關的警示、指引推出，公司已很習慣對應突發情況。她指出，顧客對外遊轉為謹慎，對業務與顧客消費形式一定有影響。惟她強調，平台上已預訂旅遊產品的顧客，只要顧客能證明無法到達目的地、或有旅遊警示，基本上都可獲安排取消、退款或改期。她坦言，難以預測疫情何時結束，但現時公司資金狀況亦健全，會積極面對前景。

加快推動香港本地遊體驗項目

該企觀察到，疫情開始後，本地客消費習慣有所改變，針對本地市場的體驗活動，例如戶外活動、工作坊、餐飲產品等，見到顧客的反應亦不錯。因此現時亦加快推動名為「Local for Local」的項目，「現時客戶需有較多時間陪伴家人，外遊亦不容易。」涉及的項目包括本地郊遊、農業體驗、本地文化導賞等，這些活動既適合港人，到未來旅遊業回復正常時，相信亦會受外地遊客歡迎。不過，Klook亦很注重衛生相關安排，現時會減少活動的容納人數，並要求合作夥伴進行消毒、參加者須戴口罩等措施。

▲ 香港亦有崖上飛索滑翔及游繩的活動，港人毋須到外國亦可體驗。（Klook提供圖片）

此外，關霈詩介紹，疫情期間公司亦有新嘗試，早前就夥拍物流平台Lalamove，推出跨區美食速遞，針對客人因在家工作等要求，只可在家煮食或光顧家居附近的餐廳買外賣，難以跨區外出尋找美食，新服務下最少也可以在家「食好啲」。她續指，Klook業務發展多元化，雖然以平台旅遊體驗為主，但在疫情之下，亦可多作新嘗試。

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趁機做員工培訓與項目策劃

至於管理方面，該企2月時推動了在家工作，因同事已很習慣以線上溝通，運作仍可維持流暢。公司亦根據指引，盡量減少非必要外遊，作為旅遊公司，全球29個辦公室共2千多位員工，雖然短期內無法出差，但與海外同事的聯繫亦未有太大問題。她補充，公司重視員工安全，早於疫情爆發初期已預早搜購防疫用品供辦公室同事使用，近日結束在家工作，亦有多項措施，加強衛生相關安排，甚至推出活動鼓勵同事每天吃生果，注意健康。

此外，她亦提到，以前團隊工作步伐太急，很多事應該要做，但時間都不夠。現在成為一個意外機會，可多花時間做員工培訓、同時策劃新項目，「我們可以積極迎戰疫境，構思團隊在這期間可以做的行動，為復蘇後的市場再度衝刺。」

記者: 周俊霖