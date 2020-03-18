【新冠肺炎】美國人抗疫竟排隊買槍? 槍械股狂升【有片】

新冠肺炎疫情席捲全球，於各地掀起搶購潮，防疫用品、食品及日用品等都被搶購一空。於美國，居民除了搶購口罩及廁紙等，槍械亦被部份美國人捧為防疫物資，槍店外竟亦大排長龍。近日槍械及彈藥銷售急升，令槍股股價急升。

疫情急升溫，美國總統特朗普（Donald Trump）日前宣布美國進入緊急狀態，美國人除了擔心疫情擴散，還憂慮疫情引發社會動盪，紛紛買槍自保，居民除搶購日常用品及防疫物資，更掀起「搶槍潮」。在美國加州、紐約州及華盛頓州等多個地區，均出現槍店門外大排長龍的情況。

槍械銷情急升，美股的多隻槍械股價逆市急升，其升勢於過去4日明顯。其中Vista Outdoor Inc（美：VSTO）及American Outdoor Brands Corp（美：AOBC）分別於過去4日累升約7成及5成。

憂疫情引發社會動盪

在疫情下，美國人紛買槍自保，有售賣彈藥網店亦表示，近期貨品銷量激增近7成。

美國人向來有在憂慮社會動盪時買槍自保的傳統，今次疫情來勢洶洶，除了擔心的疫情傳播，美國人同樣擔心疫情若影響糧食、生活必需品供應不穩，將引發社會治安嚴重惡化。除了搶購防疫用品及糧食外，槍械亦成疫市救生的搶手貨。

責任編輯：錢家鋒