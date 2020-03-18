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【業績】一文看清企業業績　金利來少賺18.7%（不斷更新）

金融經濟 18:29 2020/03/18

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港股進入業績高峰期，多間公司相繼公布業績。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

金利來

金利來 （00533） 公布去年全年業績，純利按年下跌18.7%至3.06億元，末期息派9.5港仙，按年下跌27%。每股盈利31.16港仙。期內，收入按年跌5.3%至15.91億元。

特步國際

特步國際 （01368） 去年多賺10.9%至7.3億元（人民幣，下同），收入按年增28.2%至81.8億元，每股盈利30.72分，派末期息7.5港仙，全年派息20港仙，派息率約60%。

期內，整體毛利率下跌0.9個百分點至43.4%，主要由於產品組合的變動、新品牌利潤貢獻及電子商務渠道銷售增長所致。

相關文章：特步去年多賺10.9%至7.3億元人民幣

禪遊科技

禪遊科技 （02660） 公布去年全年業績，純利按年增48%至1.6億元人民幣。每股盈利按年增25.8%至17分，派末期息每股3港仙。

期內，收入按年增19.3%至6.62億元人民幣。公司指，營運及財務表現未受到新冠肺炎疫情影響。相反，今年首2個月的收入及活躍用戶均較去年同期顯著增加。

相關通告：末期業績 

中國鐵塔

中國鐵塔 （00788）  公布全年業績，中國鐵塔去年歸屬於公司股東利潤為52.22億元人民幣，按年增長97.1%，每股盈利2.97分人民幣，派末期息1.455分人民幣。

期內，營業收入764.28億元人民幣，按年增長6.4%

相關文章：中國鐵塔績後升逾半成　全年多賺97.1%

光大國際

光大國際 （00257） 公布去年業績，純利按年升2成至52.03億元，收入按年增長38%至375.58億元，除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年升22%至109.57億元。全年派息按年增加8%至26仙，末期派息13仙。

相關文章：光大國際全年多賺20%　全年派息26仙

香港股票 禪遊科技（02660） 每股盈利 純利 武漢肺炎
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