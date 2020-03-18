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【英國疫情】歐洲封關時 英國立封關法 必要時才封機場

環球社會熱點 16:53 2020/03/18

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【新冠肺炎英國疫情】歐洲封關時 英國立封關法 必要時才封機場

新冠肺炎歐洲疫情嚴峻，英國也是重災區。英國確診病例約2000，英國政府受質疑應對疫情反應慢，首相約翰遜則強調不惜一切（whatever it takes）抗疫。然而，歐洲大陸30國集體封關之際，英國也未有跟隨封關。英國政府現時只計劃緊急立法，以便必要時關閉機場和港口，並授權警察引用緊急法拘留疑似患者。

【歐洲封關】英國拒跟從 歐洲抗疫大漏洞

世衛日内瓦總部失守 2員工確診

英國截至周二（18日）累計1950人確診，其中60人死亡。

英國媒體報道，英國政府提出的新冠肺炎法案，預料可於下周迅速通過國會。政府計劃於3月底立法生效，目的為增強公共機構應對疫情的能力。

英國「已放棄圍堵疫情」新加坡炮轟

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根據新法案，如海關人員短缺並對英國邊境安全構成重大威脅，內政大臣可要求暫時關閉港口和機場。

新法案亦授權警察和移民局官員，可拘留或隔離新冠肺炎的確診者及懷疑患者。政府更有權限制或取消任何活動和聚會。

【歐洲疫情分佈】西班牙封城欠佳 確診破萬

英國堅拒停課 只升級控疫措施

另外，新法案亦加入多項提高國民保健服務（NHS）能力的措施，包括允許醫學生及最近退休的醫生註冊為受監督醫療專業人員、將員工提供特別工作保險、減低文書工作以助醫生更快安排病人出院。

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，新法案措施賦予政府權力來保障生命。但他強調，只會於絕對必要時使用新法案提出的措施，並會設時間限制以發揮最大成效。

英國疫情或維持到明年春季 8成人染病

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英國衛生大臣夏國賢強調，只會於絕對必要時使用新法案提出的措施。

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