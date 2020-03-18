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【滙豐新帥】祈耀年坐正滙豐CEO　杜嘉祺：只曾向祈耀年「出offer」

金融經濟 13:01 2020/03/18

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滙豐主席杜嘉祺（Mark Tucker）受訪時透露，由祈耀年擔任行政總裁的決定，其實早於新冠肺炎疫情惡化時作出。

滙豐 （00005） 昨晚宣布，正式委任祈耀年（Noel Quinn）為集團行政總裁，經過約7個多月臨時行政總裁後終於坐正。滙豐主席杜嘉祺（Mark Tucker）受訪時透露，滙豐的確曾接觸外界人選，但滙豐董事會最終同意委任祈耀年，而且只曾向他一人發出要約（offer），形容「沒有被任何人拒絕」，打破近月市場傳聞。

他又指，屬意由祈耀年擔任行政總裁的決定，其實早於新冠肺炎疫情惡化時作出，但因要等待英國監管機構審批，因此一直未有公布。

杜嘉祺：現階段無意調整股息政策或業務策略

美國聯儲局最近兩周大手減息1.5厘，加上新冠肺炎全球蔓延，杜嘉祺承認，特別是經濟及社會方面都轉差，整體營運環境較今年2月中公布世紀重組時更具挑戰性。但他強調，現階段無意調整股息政策或業務策略，未來將會仔細評估最新市場情況對業務的影響，有需要會向市場宣布。

滙豐股價接連受壓，目前險守40關元關口。杜嘉祺回應時指，全球銀行股最近股價均有受壓，而滙豐股價其實更是「顯著跑贏（significantly outperform）」同業平均。

他期望，今次任命可以向市場確認，集團一直作出的承諾並向股東提供可持續的回報。

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滙豐委祈耀年出任CEO股價升逾2%　祈耀年：將集團重新定位（第三版）

香港股票 杜嘉祺 滙豐控股（00005） 武漢肺炎

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