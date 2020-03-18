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【直升機派錢】憂美國人手停口停 特朗普趕派錢毋懼財赤（訂戶專享）

金融經濟 18:31 2020/03/18

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新冠肺炎疫情蔓延美國全國，政府及私營企業防疫措施愈趨嚴苛，全國消費市場以至經濟活動接近冰封。美國特朗普在加大力度控制疫情的同時，更不惜傾盡所有，計劃破天荒採用「直升機派錢」方案，向全民派發1千美元現金應急，而非只交由聯儲局拯救信貸及金融市場，成為救市先救人的罕有先例。

...

欄名 : 交易講場

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