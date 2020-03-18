【直升機派錢】憂美國人手停口停 特朗普趕派錢毋懼財赤（訂戶專享） 金融經濟 18:31 2020/03/18 分享： 新冠肺炎疫情蔓延美國全國，政府及私營企業防疫措施愈趨嚴苛，全國消費市場以至經濟活動接近冰封。美國特朗普在加大力度控制疫情的同時，更不惜傾盡所有，計劃破天荒採用「直升機派錢」方案，向全民派發1千美元現金應急，而非只交由聯儲局拯救信貸及金融市場，成為救市先救人的罕有先例。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 本港抗疫成功 港股成資金避難所? 2020/03/17 本港抗疫成功 港股成資金避難所? 疫市凶險股神未見 仍有良策救市?（訂戶專享） 2020/03/13 疫市凶險股神未見 仍有良策救市?（訂戶專享） 【全球大流行】疫市恐懼未完 港股未到貪婪時（訂戶專享） 2020/03/12 【全球大流行】疫市恐懼未完 港股未到貪婪時（訂戶專享） 滙豐8厘息無得輸 減派息又如何?（訂戶專享） 2020/03/11 滙豐8厘息無得輸 減派息又如何?（訂戶專享） 資金避險稍退潮 跌市反彈未脫險（訂戶專享） 2020/03/10 資金避險稍退潮 跌市反彈未脫險（訂戶專享） 財政政策 姆欽 特朗普 陳茂波 GDP 國債 美國聯儲局 總統大選 武漢肺炎 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入