【派錢抗疫】日本向部分家庭發放30萬日圓現金 疫情重挫各國派錢救經濟一覽（不斷更新）

▲ 一文看各地方派錢金額

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，對全球不同國家或地區的經濟造成嚴重衝擊。繼香港政府宣布每人派1萬元後，其他國家或地區均有意仿傚，全民派錢救經濟。

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日本向受疫情影響的每戶家庭派發30萬日圓

【更新時間：4月3日15：35】

日本首相安倍晉三及執政黨自民黨同意，向受新冠肺炎疫情影響的每戶家庭派發30萬日圓（約2.15萬港元）現金，預計日本5800萬家庭中，有1000萬家庭符合申請資格。

政府不會對現金派發設立家庭收入門檻，但僅限於生計面臨困難的家庭，公務員、政治家、企業高層則會排除在計劃之外。

【更新時間：3月18日12：45】

新型肺炎疫情持續，對日本經濟造成嚴重打擊。日媒引述消息報道，日本政府和執政聯盟考慮向每名國民發放至少1.2萬元日圓的現金（約864港元），作為刺激當地經濟的措施之一。

現金補助或僅限於低收入人士或有子女的家庭，亦會考慮發放現金券。

韓國每個家庭最多派100萬韓元緊急救災金

【更新時間：3月30日 14：40】

韓國總統文在寅表示，將向大多數家庭派發緊急救災金，並在下個月準備第二筆預算，以減輕冠狀病毒爆發對經濟的影響，除首30％收入最高的家庭以外，所有家庭將獲得最高100萬韓元資助。

他又指，將在4月份再準備一份額外預算，一些中小型公司將從本月開始免交部分保險和水電費。

澳洲每名僱員每兩周可獲1500澳元

【更新時間：3月30日 14：30】

澳洲財長弗里登貝格（Josh Frydenberg）將於今日公佈第3輪經濟援助計劃，未來6個月每名僱員每兩周可獲1500澳元（折算約7150港元）工資補貼，以減輕疫情對商戶及僱員的影響，保護澳洲人的就業崗位。

美國每人派1200美元

【更新時間：3月26日22：00】

美國國會通過2萬億美元的刺激經濟措施，向每名年薪少於7.5萬美元的美國人派發1200美元，每名兒童亦可獲派500美元。

新加坡每人最多派900坡元

【更新時間：3月26日 16：20】

新加坡政府宣布加碼派錢方案，每名21歲或以上國民獲派300坡元至900坡元（約1,609至4,827港元），為早前公布派錢方案金額的3倍。

【更新時間：3月18日11：45】

新加坡政府在新一年財政預算中，將16億坡元（約89億港元）用於紓緩民生壓力，例如將按收入計算向年滿21歲國民每人派錢最多300坡元（當時約1674港元）。另外，新加坡向受封關影響的員工，每人每日派發50元坡元（約270港元），為期14日，即每名員工最多可獲700元坡元（約3800港元）。

英國擬向200萬自僱人士派錢

【更新時間：3月26日 16：08】

英國傳媒引述消息，英國政府周四（26日）將宣布，向200萬名自僱人士的銀行戶口直接派錢，未提金額，但會每月支付。據報道，英國全國共有500萬名自僱人士，派錢措施有上限且有入息限制，集中資源助低收入人士。

香港每人派1萬港元

【更新時間：2月26日11：30】

財政司司長陳茂波表示，將會為18歲或以上的香港永久性居民發放現金1萬元，目的為刺激市民消費、振興經濟，目標於暑假期間陸續發放。他稱，目標是於暑假期間陸續發放。

澳門派1萬元 提早4月發放

【更新時間：2月24日】

澳門連續12年向市民派現金，因應疫情，澳門2月宣布提早於4月發放現金分享計劃，較以往7月發放提前約3個月。

據有關安排，持有澳門居民身分證的永久居民可獲1萬元澳門元，年齡不限，而每名非永久性居民就獲發放6000澳門元。

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