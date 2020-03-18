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【全民派錢】疫情重挫各國派錢救經濟　日本擬每人派1.2萬日圓（不斷更新）

金融經濟 13:26 2020/03/18

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新型冠狀病毒肺炎疫情持續，對全球不同國家或地區的經濟造成嚴重衝擊。繼香港政府宣布每人派1萬元後，其他國家或地區均有意仿傚，全民派錢救經濟。

日本每人派1.2萬日圓

【更新時間：3月18日12：45】

新型肺炎疫情持續，對日本經濟造成嚴重打擊。日媒引述消息報道，日本政府和執政聯盟考慮向每名國民發放至少1.2萬元日圓的現金（約864港元），作為刺激當地經濟的措施之一。

現金補助或僅限於低收入人士或有子女的家庭，亦會考慮發放現金券。

新加坡每人派300坡元

【更新時間：3月18日11：45】

新加坡政府在新一年財政預算中，將16億坡元（約89億港元）用於紓緩民生壓力，例如將按收入計算向年滿21歲國民每人派錢最多300坡元（約1674港元）。

另外，新加坡向受封關影響的員工，每人每日派發50元坡元（約270港元），為期14日，即每名員工最多可獲700元坡元（約3800港元）。

美國每人派1000美元

【更新時間：3月18日09：00】

美國共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）力倡全民派錢，每人派1000美元（約7800港元），多名經濟學者均支持派錢抗疫。

香港每人派1萬港元

【更新時間：2月26日11：30】

財政司司長陳茂波表示，將會為18歲或以上的香港永久性居民發放現金1萬元，目的為刺激市民消費、振興經濟，目標於暑假期間陸續發放。他稱，目標是於暑假期間陸續發放。

澳門派1萬元 提早4月發放

【更新時間：2月24日】

澳門連續12年向市民派現金，因應疫情，澳門2月宣布提早於4月發放現金分享計劃，較以往7月發放提前約3個月。

據有關安排，持有澳門居民身分證的永久居民可獲1萬元澳門元，年齡不限，而每名非永久性居民就獲發放6000澳門元。

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