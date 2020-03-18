特步去年多賺10.9%至7.3億元人民幣

▲ 特步國際去年多賺10.9%至7.3億元人民幣，派末期息7.5港仙，全年派息20港仙，派息率約60%。（資料圖片）

特步國際 （01368） 去年多賺10.9%至7.3億元（人民幣，下同），收入按年增28.2%至81.8億元，每股盈利30.72分，派末期息7.5港仙，全年派息20港仙，派息率約60%。

期內，整體毛利率下跌0.9個百分點至43.4%，主要由於產品組合的變動、新品牌利潤貢獻及電子商務渠道銷售增長所致。

特步品牌店舖按年增149間 至6,379間

截止去年12月底止，於中國內地及海外特步品牌店舖達6,379間，按年多149間，其中店舖總數中約60%的店舖由集團40家獨家總代理商直營， 其負責新店舖開業後的相關資本開支，90%的特步店舖已改裝為國際化運動風格佈局，平均總建築面積超過110平方米。

集團指，現正在制定一個切實可行的發展計劃，從品牌、產品組合和設計及零售網絡方面改造蓋世威，預計配備新營銷活動及產品的蓋世威店舖將於明年年底前重新開業。

另外，索康尼自去年7月首次推出其天貓旗艦店，首家店舖預計將於2020年下半年開業；另一品牌邁樂的天貓旗艦店則已於今年3月開業，而其首家線下店舖將於今年下半年開業。

疫情爆發後 中國居民的健康意識增強

集團主席丁水波指，去年在經濟增長放緩和全球貿易環境更趨波動的情況下，本土和國際體育用品品牌卻繼續錄得顯著增長，表現領先整體零售業，隨著中產階級迅速崛起，其健康意識日漸增強，加上政府支持廣泛參與體育運動，提高對健身的追求，從而為運動用品帶來巨大需求。

他續稱，預計中國內地冠狀病毒爆發，以及第二輪中美貿易談判引起的持續緊張局勢，將無可避免地對觀經濟帶來短期不良影響，然而疫情爆發後中國居民的健康意識增強，加上城市化不斷推進和中國政府鼓勵參與體育運動，相信體育用品行業將實現穩定的長期增長勢頭。

相關文章：【歐國盃】歐洲國家盃延期至明年6月 體育用品股再添壓

相關文章：【東京奧運】安倍轉口風奧運傳延至2022年 體育用品股急跌

相關文章：特步料疫情挫上半年業績 湖北以外生產綫及零售店於月底全面恢復

責任編輯：趙偉津