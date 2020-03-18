▲ 【馬來西亞疫情】清真寺萬人聚會集體感染 恐成南韓翻版

馬來西亞疫情嚴峻，確診個案迫近700宗，為東南亞國家最多。馬來西亞的新冠肺炎病例急升，因清真寺萬人聚會爆發集體感染，鄰國新加坡和汶萊亦有相關病例。但關閉宗教場所或惹侵犯宗教自由的非議，大馬亦未有即時採取行動，外界憂慮成南韓翻版。

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吉隆坡附近一間清真寺於2月27日至3月1日舉行聚會，約有1.6萬人參加，近日新增個案多數與此有關。新加坡立即關閉所有清真寺，但大馬卻未有即時採取措施，因穆斯林國家須獲得伊斯蘭領袖批准。該國衛生部門仍追踪當日在場人士，避免再出現類似南韓新天地教會的集體感染。

馬來西亞大多數國民信奉穆斯林，國內不時出現宗教和種族衝突，政治局勢亦圍繞這兩個議題而發展。大馬會為馬來人和土著提供一系列的優惠政策，包括住房和教育配額。

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馬來西亞2月下旬的政治動盪，令該國處理疫情變得複雜。前總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）上月底與人民公正黨領袖、前副總理安華（Anwar Ibrahim）割席，與盟友退出執政聯盟，土著團結黨主席毛希丁(Muhyiddin Yassin）成為新首相。

毛希丁執政只有數周之久，內閣由很多新任部長組成，包括衛生部長。總理辦公室和衛生部未有即時回應事件。

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馬來亞大學社會文化助理教授帕維（Awang Azman Awang Pawi）指出，隨疫情成為全球焦點，關閉宗教場所的政治敏感度開始減弱，新政府在這兩周內採取的措施才是關鍵；一旦失敗了，將面臨各方指責。

此外，世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）警告，東南亞有些國家爆發社區感染，呼籲積極採取行動。世衛東南亞區域主管辛格（Poonam Khetrapal Singh）稱，東南亞證實出現集體感染，反映監控有效，但同時提醒各國要更積極抗疫。

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▲ 馬來西亞疫情嚴峻，確診個案迫近700宗，為東南亞國家最多。

記者：鄧燕君