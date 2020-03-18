【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　網龍料去年純利大幅增加

▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。（資料圖片）

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

網龍 （00777） 預期，去年擁有人應佔溢利將較2018年大幅增加，主要由於銷售額穩健增長，及集團在執行增長戰略方面取得了積極進展。

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盈警：

雲銅 （00033） 公布公司將錄得虧損約3億元，主要因公司發行之可換股債券利息較2018年同期增加約750萬 元、應收貸款、貿易應收款項及其他應收款項減值虧損約2.43億港元。

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中天宏信（國際） （00994） 公布由盈轉虧，股東應佔淨虧損不少於約1700萬港元，而2018同期股東應佔純利約17百萬港元。公司指，淨虧損因一般建築工程 項目確認的收益減少、沒有新合約、去年下半年香港經濟惡化、年內僅獲授7份地基工程及配套服務的新合約、不同土壤類型的若干地質區使用的混凝土樁柱需求減少。

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中國織材 （03778） 預計去年全年錄得淨虧損約2000萬元人民幣。公司指，毛利與2018年同期比較，減少金額不少於7800萬元人民幣；廠房及設備減值損失不少於4000萬元人民幣。

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華訊 （00883） 預計，去年全年業績有可能錄得重大虧損約2億元，主要因近期爆發之新冠狀病毒肺炎，對擔保人根據買賣協議須履行其償還債項責任之能力造成非常重大不利影響。

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富士高實業 （00927） 預期，截至今年3月底止淨利潤按年可能減少35%至50%，主要由於來自戴咪耳機及音響耳機分部的收入減少、呆貨撥備增加、外滙收益淨額減少，以及應收貨款減值撥備增加所致。

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責任編輯：趙偉津