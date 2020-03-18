【歐洲封關】英國拒跟成漏洞 歐盟封關30天即時生效

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【美國疫情】持續多久？華府料最少18個月
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，歐洲確診人數超過7萬，成為疫情重災區。歐盟周二（17日）宣佈，關閉外部邊境30天，禁止外國人入境歐盟，封關即時生效。歐洲封關，與區內幾個非歐盟國家協調一致執行。惟英國剛脫離歐盟仍正處於脫歐過渡期，不受歐盟封關影響，卻表明無意跟隨歐洲封關。這意味病毒可能由外部先傳入英國，再傳入歐盟，英國成為歐洲封關一大漏洞。
歐盟周二宣佈，封閉歐盟外部邊境30天，即時生效。歐洲封關範圍，覆蓋愛爾蘭以外歐盟其餘26個成員國，還包括冰島、列支登士敦、挪威、瑞士4個非歐盟成員國，意味措施覆蓋所有神根區國家。
歐洲集體封關30國名單
• 歐盟成員國，兼神根區國家（22國）：
奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、意大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、波蘭、萄葡牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典
• 歐盟成員國，非神根區國家（4國）：
保加利亞、克羅地亞、塞浦路斯、羅馬尼亞
• 非歐盟成員國，神根區國家（4國）
冰島、列支敦士登、挪威、瑞士
歐洲封關期內，非歐洲封關國家公民不得入境歐洲封關國家，歐盟長期居民、歐盟成員國公民直系親屬、英國公民、外交官與國際醫療工作人員除外。
• 未跟隨歐洲封關歐盟成員國、前成員國：
英國、愛爾蘭
愛爾蘭雖為歐盟成員國，但與英國有人員自由流動協議，因此並未納入歐盟封關範圍，而愛爾蘭與英國本身亦非神根區國家。
英國雖然1月已經脫離歐盟，但現正處於脫歐過渡期，因此不受歐盟封關影響，縱現時交通大幅削減，但英國公民仍可自由入境歐洲封關地區。
英國政府表明，沒有計劃跟隨歐洲封關，當局只呼籲國民避免不必要前往部分國家和地區。
美國上周已對神根區26國，以及英國與愛爾蘭封關。
歐盟較早前亦發佈指引，指示神根區國家按實際情況，重設邊境檢查與出入境管制等措施。德國、捷克、西班牙等國早前已封關或局部封關。