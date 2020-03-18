【鐵塔業績】中國鐵塔績後曾升逾半成　全年多賺97.1% （第二版）

▲ 【鐵塔業績】中國鐵塔全年多賺97.1%

中國鐵塔 （00788） 公布全年業績，中國鐵塔去年純利按年升97.1%至52.22億元（人民幣，下同），可比口徑EBITDA為442.84億元，可比口徑EBITDA率為57.9%。每股盈利2.97分人民幣，派末期息1.455分，全年可分配利潤派息率達60%。

中國鐵塔績後曾升逾半成，高見1.79元，其後受累大市急挫，鐵塔最終收報1.68元，無升跌，成交19.6億元。

期內，營業收入764.28億元，按年增長6.4%，當中塔類業務收入為714.06億元，增長4.1%；室分（室內分佈式天線系統）業務收入為26.58億元，增長46.1%；跨行業（跨行業站址應用與信息）及能源經營業務合併收入為20.8億元人民幣，增長70.2%。

總會計師高春雷預計，今年資本開支與去年持平，初步估計規模達280億元，其中涉及5G建設約170億元。集團可比口徑EBITDA率與國際同業比較，維持較高水平，相信未來隨集團塔類共享率提高，將進一步穩定提升。

截至2019年底，公司塔類站址數199.4萬個，累計淨增6.9萬個；運營商塔類租戶達到306.3萬戶，較去年增加約22.6萬戶；新增運營商租戶共享滿足比例超過80%。整體共享水平進一步提升，塔類站均租戶數從2018年底的1.55提升到1.62。

鐵塔去年承接5G需求共26.5萬個基站，已建成16.1萬個，其中97%是基於現有的設備進行擴建及數據改造完成。

惟2019年下半年收入放緩，執行董事兼董事長佟吉祿指，去年5G則剛起步，加上初期只交付3.8萬個基站，故5G對整體收入貢獻有限，收入顯得平緩。預期今年5G進程加快，後續才開始釋放其價值。

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