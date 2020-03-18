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大摩：亞洲經濟呈「U」型可能性偏高　中國經濟料首季見底

金融經濟 12:21 2020/03/18

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預測環球經濟今年會步入衰退的摩根士丹利認為，中國經濟將於首季見底，中國以外的其他亞洲（日本除外）地區的經濟則會放緩至第二季，而新型冠狀病毒肺炎疫情的嚴重性及持續性，令亞洲經濟增長模型似「U」型，多於「V」型。

相關文章：【全球大流行】大摩：環球經濟上半年將步入衰退　全年僅增長0.9%

大摩指，新冠肺炎造成跨國界疫情，亞洲（日本除外）首季經濟會放慢至負增長1.3%，上半年增長約0.9%，但下半年會迅速反彈至增長6.3%。中國雖然實施嚴格的「封城」政策，導致供應及需求都受到重大衝擊，但政府正致力令經濟活動逐步回復正常，意味中國經濟很大可能於首季就觸底，但中國以外的亞洲各國，則受到全球疲弱的需求拖累下，次季增長依然低迷。

人民銀行料減息40點子

今年來大部分亞洲央行已減息10至50點子，大摩預期今年餘下時間仍會繼續減息，其中人民銀行料減息40點子。大摩稱，各國政府在財政政策上有較大的空間推出救市措施，而低息環境有利於拯救私營企業及勞工市場，但要經濟好轉，前提仍是新冠肺炎疫情要受控。

大摩稱，新冠肺炎疫情的正在全球擴散，意味政策的放鬆不足以為企業盈利能力及勞工市場提供全面保障，若更多企業因此倒閉或裁員，即使疫情遠去，經濟復甦時間也會較漫長，故亞洲經濟增長是「U」型，還是「V」型，要視乎疫情的嚴重性及持續性。

「從中國的經驗來看，疫情過去後，由於擔心會引致第二波感染，經濟活動的復原時間較原先估計為長，令亞洲經濟增長出現「U」型的可能性相對較大。」

相關文章：高盛：中國首季GDP料負增長9%　疫情全球爆發窒礙復甦力度

經濟 疫情 裁員 財政政策 減息 中國 亞洲 見底 冠狀病毒 肺炎
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