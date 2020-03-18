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【新冠肺炎】中小企難熬疫情　外國科企支援有蹺

商業 12:35 2020/03/18

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現時多間外國企業亦推出不少抗疫措施，助當地的中小企解決現時的難關。

新冠肺炎疫情持續，本港各行業中小企生意大受影響，不少企業仍堅持不裁員，冀與員工熬過疫情帶來的影響。但香港租金貴、人工貴，中小企又是小本經營，現金流不多，持續支撐甚為艱難。其實現時多間外國企業亦推出不少抗疫措施，助當地的中小企解決現時的難關。

外企支援中小企措施
Facebook宣布一項1億美元（約7.8億港元）資助計劃，幫助受新冠病毒疫情影響的小企業，包括以現金及廣告抵用金（Ad Credit）。並期望藉此幫助小企共渡難關，支援其運營成本及租金、與客戶保持聯繫、維持運作等。

該計劃在未來數星期內開始接受申請，資助將提供予全球30多個國家的3萬多間符合條件的小企業。有關小企的申請資格條件、何時正式開放申請等，可留意其網頁更新。

【新冠肺炎】Facebook啟動7.8億援助計劃　助受影響小企

另外，蘋果（Apple）早前公布，向加州聖荷西（San Jose）機構捐款100萬美元（約780萬港元），彌補WWDC改為線上進行所造成的周邊收入損失。亞馬遜亦捐款500萬美元（約3880萬港元）幫助西雅圖區的小企，度過疫情下的經濟難關。

【全球大流行】美國科技巨擘聯手抗疫　擲重金捐款救災

責任編輯：馬意文

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