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馬雲公益基金會夥阿里公益基金會 分享新冠肺炎防治臨床經驗

金融經濟 12:02 2020/03/18

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馬雲在微博中表示，今天大家都生活在同一片著火的森林裡，觀望、恐慌、無知、不作為和亂作為都是不負責任，必須有所行動。（資料圖片）

阿里巴巴 （09988） 創始人馬雲旗下的馬雲公益基金會發起及資助，結合浙江大學醫學院附屬第一醫院數十位抗疫前線的專家所撰寫的《新冠肺炎防治手冊》，於今日（18日）起對外發佈，並夥阿里巴巴公益基金會、阿里雲及阿里健康 （00241） ，將防治經驗分享予全球其他國家，讓醫護人員工作不必「從零開始」。

馬雲在微博中表示，今天大家都生活在同一片著火的森林裡，觀望、恐慌、無知、不作為和亂作為都是不負責任，必須有所行動。

浙江大學醫學院附屬第一醫院教授梁廷則波稱，從數據上來看，國際上的死亡率不低於中國，因此有必要把經驗和方法帶到世界去，幫助其他國家少走彎路，使更多病人受益、降低病人死亡率。

《新冠肺炎防治手冊》是在中國國家衛健委防控及診療指南基礎上，浙大一院通過兩個月的實戰及探索，總結一套適用於醫療機構且有實際操作性的經驗手冊，設有中英雙語版本，浙大一院已經著手翻譯工作，阿里巴巴達摩院智能人機協同平台亦為相關翻譯工作提供支持，以最快的時間翻譯成多個語言版本。

相關文章：馬雲首條Twitter稱捐贈美國的物資已出發　「All the best to our friends in America」

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責任編輯：趙偉津

香港股票 武漢肺炎 新冠肺炎 阿里雲 阿里巴巴 基金 馬雲 阿里健康（00241） 阿里巴巴－SW（09988）

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