特朗普堅稱從未輕視疫情 美媒整理語錄回敬

▲ 美國總統特朗普強調，自己從來都很重視新冠肺炎，對疫情態度沒有改變。

美國總統特朗普（Donald Trump）近期談及新型冠狀病毒疫情，語調措辭之認真，與過去的輕佻嬉戲判若兩人。被問到為何態度180度改變時，特朗普堅稱一早感覺到新冠病毒疫情會變成大流行。惟《紐約時報》整理過去2個月特朗普有關新冠病毒的發言，謊言不攻自破。

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1月22日：被問到是否擔心出現大流行時，特朗普回應指：「不，完全不，我們完全控制住疫情，只有1個來自中國的患者，我們已將之控制住，事情將會很好。」

2月26日：特朗普談及美國境內首宗個案時稱：「我們很快便會只有5人，我們在短時間內亦可能只得1至2人，我們的運氣很好。」

2月27日：特朗普在白宮記者會指：「這（疫情）將會消失。某一天，就像奇蹟般，會消失。」

3月7日：特朗普在海湖莊園（Mar-a-Lago）與巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）會面期間，被問到是否擔心疫情迫近華盛頓，他回應指：「不，我完全不擔心，不，我不擔心。不，我們做得很好。」

惟事後不久，當日海湖莊園的巴西代表團成員中，至少3人確診新冠肺炎，一名特朗普捐款人亦確診。

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3月16日：特朗普發表嚴厲指引，要求國民盡量留在家，避免聚會、旅遊及到餐廳，形容新冠病毒是看不見的敵人。

3月17日：被問到為何態度急轉時，特朗普稱自己一直認真看待疫情，稱：「昨日與之前沒有分別，我覺得口吻一樣，但有些人認為不是。」

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