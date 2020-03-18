復星旅文：疫情影響屬短期 有助推動集團FOLIDAY生態系統發展

▲ 復星旅遊文化去年多賺97.4%至6.1億元人民幣，派末期息每股2港仙。（資料圖片）

全球多國實施限遊入境及旅遊措施，復星旅遊文化 （01992） 董事長、執行董事及首席財務官錢建農相信，新冠肺炎疫情的影響屬短期，反有助推動集團FOLIDAY生態系統的發展。

今年首兩個月 度假村業務EBITDA增逾20%

新冠肺炎疫情自今年1月末全面爆發，成旅遊行業最大的黑天鵝，復星旅文在國內旅遊目的地營收亦受疫情，但集團整體業務仍錄增長。錢建農透露，截至今年2月底止兩個月，集團度假村業務的營業額按年增長8%，EBITDA亦增逾20%，至約5000萬元。

他表示，在集團全球化的FOLIDAY生態系統及商業模式，以及國家大力推動旅遊產業提質升級下，有望於疫情後迅速恢復業務，當中中國三亞亞特蘭蒂斯3月中旬的週末入住率，已恢復到去年3月同期的約50%。

透過Thomas Cook將旅遊分銷業務 今年夏天正式啟動

復星旅文去年11月，斥1100萬英鎊（約1.1億港元）收購已破產的英國老牌旅遊公司Thomas Cook品牌以及酒店品牌Casa Cook、Cook’s Club。錢建農指，將透過Thomas Cook將旅遊分銷業務整合為「Thomas Cook生活方式平台」，預計將在今年夏天面向國際用戶正式啟動。

他續稱，Casa Cook及Cook’s Club將使用特許經營模式，截至今年3月13日，已與歐洲的4家酒店簽訂協議，並計劃未來3年在亞洲及歐洲進一步拓展該品牌，新設不少於15家酒店。

另外，復星旅文亦於去年11月發佈自有品牌「復遊城」，錢建農表示，麗江及太倉項目將於今年內開始預售，其中麗江復游城預期今年底或明年初開始分階段完工，並於其後2至3年內全面竣工，太倉復游城則於明年開始分階段完工，並於隨後3至4年全面完工。

復星旅文去年多賺97.4%至6.1億元（人民幣，下同），收入按年增6.6%至173.4億元，每股基本盈利0.49元，派末期息每股2港仙，全年派息9港仙。

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責任編輯：趙偉津