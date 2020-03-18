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【馬來西亞封關】新加坡派錢 受影響外勞獲3800元津貼

環球社會熱點 11:26 2020/03/18

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新冠肺炎病例在馬來西亞急升，馬來西亞政府周三起對外封關。由於鄰國新加坡與大馬經貿密切，料有不少新加坡公司及員工受影響。新加坡政府向受封關影響的員工，每人每日派發50元坡元（約270港元），為期14日，即每名員工最多可獲700元坡元（折合3800港元）。此舉旨於補貼新加坡僱主，減低封關對他們的影響。

新加坡人力資源部長楊莉明（Josephine Teo）周二（17日）指出，國內有很多大馬外勞、新加坡公民及永久居民每天往返新加坡和大馬通勤，他們提供基本服務，如醫療保健、清潔、運輸物流、廢物管理。

楊莉明補充，即使受影響該企業不屬基本服務供應商，但聘請新加坡員工，政府也會確保其業務不會嚴重受影響。她解釋，措施主要是幫助因大馬封關令而受影響的公司，若這些公司要求外勞留在新加坡，政府也可協助他們尋求住宿。

馬來西亞封關前數小時，通勤員工由大馬前往新加坡。

楊莉明建議，獅城僱主可鼓勵受影響員工與當地親友或同事住在一起，否則可能要考慮另一個方案：為員工安排旅館或宿舍；第三個選項就是租屋，政府亦提供此部分的津貼，稍後公布更多詳細。

另外，新加坡國家發展部長黃循財支持大馬封關，指大馬政府提醒新加坡，雖然措施會帶來不便，甚或破壞經濟，但從某種角度而言，有助控制病毒在邊界傳播。

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