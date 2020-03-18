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【新冠肺炎】Facebook啟動7.8億援助計劃　助受影響小企

科技 10:46 2020/03/18

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新冠肺炎COVID-19疫情持續，Facebook最新宣布了一項1億美元（約7.8億港元）的資助計劃，幫助受新冠病毒疫情影響的小企業。

新冠肺炎COVID-19疫情持續，多間科企包括Google、Facebook、微軟等表示會緊密合作共同迎戰病毒疫情。Facebook更宣布一項1億美元（約7.8億港元）資助計劃，幫助受新冠病毒疫情影響的小企業。

Facebook表示，明白各類小企業務因新冠肺炎疫情大受打擊，所以將提供1億美元資助計劃，包括以現金及廣告抵用金（Ad Credit）。並期望藉此幫助小企共渡難關，支援其運營成本及租金、與客戶保持聯繫、維持運作等。

>>>【全球大流行】美國科技巨擘聯手抗疫　擲重金捐款救災

>>>【新冠肺炎】美生物公司研家中檢測工具　30分鐘可知結果

Facebook將在未來數星期內開始接受申請，資助將提供予全球30多個國家的3萬多家符合條件的小企業。有關小企的申請資格條件、何時正式開放申請等，可留意其網頁更新

此外，Facebook營運總監桑德伯格（Sheryl Sandberg）表示，Facebook正研究擴大虛擬培訓方法，支援企業繼續營運，並於未來數星期內分享更多詳情。另將提供更多的自家免費網絡學習課程Blueprint支援學習。

>>>【新冠肺炎】微軟Bing團隊推出追蹤器　整理全球疫情消息

責任編輯：張寶燕

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