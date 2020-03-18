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【儲局放水】聯儲局多招齊發 全方位救企業救債市（訂戶專享）

金融經濟 10:22 2020/03/18

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新冠肺炎疫情肆虐下，美國政府財政貨幣及貨幣政策多招齊發，總統特朗普計劃向全民派發1千美元現金的同時，聯儲局亦出狠招，動用緊急權力推出金融海嘯以來從未使用的政策工具，緊急救企業、救債市。

繼早前接連兩次緊急減息半厘及1厘，令聯儲基金利率急降至近零息，重啟量寬買債7,000億美元，以及加碼向銀行拆借的回購操作至1.5萬億美元後，聯儲局昨再出出招，包括與財政部聯手推出了商業票據融資工具，確保直接向企業提供日常經營所需的短期信貸資金。

此舉繞過中介機構銀行，確保增加的流動性直接流入企業賬戶，對疫情下維持企業生存，保住僱員就業職位至關重要。

另儲局亦宣布向一級交易商推出緊急貸款計劃，提供隔夜及定期融資，最長90日限期，避免債券信貸市場違約風險，擴大交易商的交易對手風險。

為支持一級交易商的資金運轉，儲局向一級交易商提供貸款時，擴大願意接受的抵押品範圍，包括商業票據和市政債券、股票及投資級債務擔保等。

此舉有助紓困交易商的資金壓力，避免交易商被迫加速沽售企業債，尤其缺乏投資評級的垃圾債套現，為解救市場資金緊張的必須舉措。

在特朗普政府破天荒提出「直升機派錢」（helicopter money），以及儲局動用緊急權力針對性救市下，市場的避險情緒有稍為退潮跡象。避險資產美國國債全綫價跌息升，美國10年國債息重越一厘以上，正是向穩定金融市場邁出正確及重要一步。

撰文：劉德斌

貨幣政策 疫情 債券 減息 特朗普 美國聯儲局 新冠肺炎

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