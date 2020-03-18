  • 21°C
香港時間 : 2020318日 (三) 10:31
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新股IPO】今日新股快訊 奇士達、建中建設首掛均潛水 C-LINK、MBV孖展未足額（內附上市時間表）

金融經濟 09:42 2020/03/18

分享：

奇士達、建中建設今日首掛

2新股今日首掛均潛水，其中智能車模製造商奇士達控股  （06918） 跌幅最大，瀉26.8%，報1.01元；建築服務提供商建中建設  （00589） 亦跌12.1%，報1.45元。

奇士達控股昨於3大暗盤交易場跌16.7%至25.4%，建中建設亦跌13.9%至18.2%。

相關文章：【新股IPO】建中建設暗盤跌3.6%至7.3% 奇士達跌13.8% （內附各交易場表現）

C-LINK、MBV招股孖展尚未足額

馬來西亞可印花服裝及禮品供應商MBV INTL  （新上市編號：01957）   將於周四（19日）截止公開招股，綜合多間券商數據顯示，合共錄得587萬元孖展額，相當於公開發售部分1382萬元的42%，尚未足額。

另外，馬來西亞企業軟件解決方案開發商C-LINK SQ  （新上市編號：01463）  次日招股，暫錄得448萬元孖展額，相當於公開發售部分1460萬元的31%。

相關文章：【新股IPO】馬來西亞企業C-LINK今起招股 一手入場費2949元（第二版）

相關文章：【新股IPO】MBV今起招股 每手入場費2,222元

首掛倍升的生興控股次日跌3.2%

首掛倍升的香港土木工程承建商生興控股 （01472） 次日跌3.2%，現報1.2元。

生興控股昨日首掛一度逆市漲近2倍，最終收報1.24元，升1.5倍，一手（5,000股）帳面賺3700元。

相關文章：【新股IPO】生興首掛最終升1.5倍 九尊數字互娛升3.7%

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

責任編輯：趙偉津　

香港股票 生興控股（01472） 建中建設（00589） 奇士達（06918） 馬來西亞 孖展 IPO

上一篇文章

滙豐正式委任祈耀年任集團行政總裁　股價逆市升逾1%（第三版）

下一篇文章

【全球大流行】NBA杜蘭特確診　阿里巴巴蔡崇信任班主
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十一版）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十一版）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）