【新股IPO】今日新股快訊 奇士達、建中建設首掛均潛水 C-LINK、MBV孖展未足額（內附上市時間表）

奇士達、建中建設今日首掛

2新股今日首掛均潛水，其中智能車模製造商奇士達控股 （06918） 跌幅最大，瀉26.8%，報1.01元；建築服務提供商建中建設 （00589） 亦跌12.1%，報1.45元。

奇士達控股昨於3大暗盤交易場跌16.7%至25.4%，建中建設亦跌13.9%至18.2%。

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C-LINK、MBV招股孖展尚未足額

馬來西亞可印花服裝及禮品供應商MBV INTL （新上市編號：01957） 將於周四（19日）截止公開招股，綜合多間券商數據顯示，合共錄得587萬元孖展額，相當於公開發售部分1382萬元的42%，尚未足額。

另外，馬來西亞企業軟件解決方案開發商C-LINK SQ （新上市編號：01463） 次日招股，暫錄得448萬元孖展額，相當於公開發售部分1460萬元的31%。

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首掛倍升的生興控股次日跌3.2%

首掛倍升的香港土木工程承建商生興控股 （01472） 次日跌3.2%，現報1.2元。

生興控股昨日首掛一度逆市漲近2倍，最終收報1.24元，升1.5倍，一手（5,000股）帳面賺3700元。

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責任編輯：趙偉津