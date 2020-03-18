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道指期貨跌654點　恒指黑期跌約500點（不斷更新）

金融經濟 08:31 2020/03/18

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美國總統特朗普據悉正推敲一份總額或高達一萬億美元的緊急刺激方案，聯儲局重啟金融海嘯期間的「商業票據市場」，刺激美股反彈，道指升1048點，港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約26點。不過，美股期貨今早下跌，道指期貨跌逾600點。

【美國救市】儲局重推商業票據融資機制　08年用過

【美國減息】環球大熊市　恒指最悲跌到幾多點？

【全球大流行】大摩：環球經濟上半年將步入衰退　全年僅增長0.9%

【08：30】日經225指數升210點或1.2%，報17222點；南韓KOSPI指數升0.9%，報1687點。

【08：12】滙豐 （00005） 正式委任祈耀年任集團行政總裁，ADR股價造好，折合報46.1元，升2.6%；騰訊 （00700） 今日公布業績，ADR折合報345.69元，跌1.2%。

【08：05】道指期貨跌654點，報20206點。恒指黑期跌約500點，報22740點。

【07：30】滙豐（HSBC，00005）正式宣布，委任祈耀年（Noel Quinn）為集團行政總裁，即時生效。祈耀年自去年8月臨危上任約7個月後正式坐正。

滙豐正式委任祈耀年任集團行政總裁　ADR漲2.6%（第二版）

【07：00】道指最多曾升1190點，道指收升1048點，報21237點，升幅5.2%；標指升143點，報2529點，升幅6%；納指升430點，報7334點，升幅6.2%。

港股ADR收報23289點，升26點或0.1%；恒指夜期收報23280點，升26點或1.1%。

道指反彈1190點港股ADR升26點　油價跌穿30美元

 

【新冠肺炎】美財長︰若無政府干預　新冠疫情或導致失業率飆升至20%

【新冠肺炎】特朗普為「中國病毒」一詞辯解　否認美軍是新冠肺炎傳播源頭

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 騰訊控股（00700） 藍籌股 恒指夜期 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 恒生指數 標準普爾500指數

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