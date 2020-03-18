恒生指數瀉1000點　美股3大指數期貨跌停（不斷更新）

美國總統特朗普據悉正推敲一份總額或高達一萬億美元的緊急刺激方案，聯儲局重啟金融海嘯期間的「商業票據市場」，刺激美股反彈，道指升1048點。港股走勢反覆，恒生指數低開240點，恒指早段曾倒升百點，大市其後掉頭向下。午後，美股期貨跌停，道指期貨跌逾800點，拖累港股午後插水瀉逾1000點，跌穿22200點水平。

【美國救市】儲局重推商業票據融資機制 08年用過

【美國減息】環球大熊市 恒指最悲跌到幾多點？

【全球大流行】大摩：環球經濟上半年將步入衰退 全年僅增長0.9%【市況速遞】恒生指數瀉1000點（不斷更新）

【15：27】阿里巴巴 （09988） 挫半成，破底低見173.1元；騰訊 （00700） 股價亦跌半成，低見331元；美團點評 （03690） 跌6%，報77.2元。

【15：24】恒生指數急瀉逾1000點，至22245點水平。

【15：20】港股跌幅擴大至逾900點，報22352點。

【15：18】油價於亞洲交易時段續跌，紐約期油跌2.4%，報26.3美元；布蘭特期油跌1.5%，報28.31美元。中石油 （00857） 挫近半成；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別跌逾6%。

【15：13】體育用品股續挫，其中安踏 （02020） 跌7.6%；李寧 （02331） 瀉一成。另外，特步 （01368） 去年多賺10.9%至7.3億元人民幣，股價績後跌3.7%。

【15：00】內地股市下跌，上證收報2728點，跌1.8%；深證收報10029點，跌1.7%；創業板指收報1887點，跌1.6%。

【14：45】舜宇 （02382） 股價瀉一成，暫為跌幅最大藍籌。

【14：41】港股跌逾800點，跌穿22500點水平。

【14：35】港股跌逾750點，跌穿周一低位22519點。

【14：27】本港地產股下挫，恒地 （00012） 跌4.9%；新地 （00016） 跌2.4%；新世界 （00017） 跌4.7%；信置 （00083） 跌1.9%；長實（011113）跌7.1%。

【14：25】港股跌穿22600點水平，低見22581點，下試周一低位22519點。

【14：23】騰訊 （00700） 跌幅擴大至3.6%，低見336.2元；友邦 （01299） 、中移動 （00941） 亦跌逾3%。滙豐 （00005） 則倒跌0.6%。

【14：19】大市跌勢加劇，跌逾600點，至22661點。

【14：14】滙豐 （00005） 股價今早曾升3%，惟午後受大市拖累倒跌0.2%，報44.85元。

【14：11】阿里巴巴 （09988） 再次跌穿招股價，低見175.5元，跌4%。

【阿里巴巴招股價】阿里巴巴再逼招股價 千人操買盤守176元

【14：10】港股午後跌逾500點，報22742點。

【14：07】手機孖寶下挫，遭大行下調目標的舜宇 （02382） 跌幅擴大至8.4%，報96.1元；瑞聲 （02018） 跌7.2%，報37.5元。

【14：00】美國10年期債息再次跌穿1厘，報0.99厘。

【13：58】ATM 3股下挫，阿里巴巴 （09988） 跌3.8%，報176.2元，再試穿176元招股價；騰訊 （00700） 跌2.1%，報342.4元；美團點評 （03690） 跌1.9%，報80.6元。

【13：48】港股跌幅擴大至近400點，恒生指數報22870點，跌394點。

【13：33】道指期貨亦跌至20039點，跌821點，觸發交易限制。

跌停常態化？ 美股期貨再度跌停

【13：33】騰訊 （00700） 跌幅擴至2%，低見342.2元；滙豐 （00005） 逆市升1.3%，報45.55元。港交所 （00388） 跌1.1%；友邦 （01299） 跌1.8%；中移動 （00941） 跌2.5%。

【13：30】港股再次跌穿23000點水平，跌近300點。

【13：21】納指期貨跌至7064點，觸發交易限制。

【13：20】騰訊 （00700） 跌1.7%，報344元。

【13：19】標普500指數期貨跌至2393點，觸及交易限制。

【13：16】騰訊 （00700） 午後跌幅擴大至近1%，報346.4元。滙豐 （00005） 升幅收窄至2%。

恒指跌逾200點，報23046點，下試23000點關口支持。

【13：12】港股午後轉跌近百點，恒指最新報23171點，跌93點。

【13：06】中國鐵塔 （00788） 公布全年業績，中國鐵塔去年歸屬於公司股東利潤為52.22億元人民幣，按年增長97.1%，每股盈利2.97分人民幣，派末期息1.455分人民幣。中國鐵塔股價績後逆市升逾半成，高見1.78元。

【鐵塔業績】中國鐵塔績後升逾半成 全年多賺97.1%

【12：37】恒指黑期於港股中午收市後跌幅略為擴大，最新跌近90點，報23169點。

【12：00】恒生指數半日升17點或0.08%，中午收報23281點；國指中午收報9211點，跌5點或0.05%。主板成交636億元。

滙豐 （00005） 撐市，半日升2.8%，中午收報46.2元；騰訊 （00700） 績前偏軟，股價中午前轉跌0.5%，報348.2元。

【騰訊股價】騰訊今公布業績 股價績後變幅隨時高達7.1%

【11：44】港股於上午尾段時間升約60點，報23324點。滙豐 （00005） 股價升3.1%；騰訊 （00700） 升0.3%；港交所 （00388） 升0.9%。

【11：04】油價跌穿30美元水平，三桶油逆市向下，中海油 （00883） 跌3.2%；中石油 （00857） 跌1.6%；中石化 （00386） 跌2.7%。

【10：57】港股升逾再次擴大至逾100點，恒生指數升132點，報23395點。至於道指期貨跌幅收窄至436點。

【10：55】金價重上1500美元，招金 （01818） 升逾4%；山東黃金 （01787） 、紫金 （02899） 升逾3%。SPDR金ETF （02840） 升3%。

【黃金牛市】金價重上1500美元 金礦股及金ETF彈高

【10：51】滙豐 （00005） 升幅擴大至近3%，高見46.3元。

【10：33】道指期貨跌572點，報20288點。恒生指數再轉升約30點，報23295點。

【10：21】舜宇 （02382） 遭花旗下調評級至中性，目標價削至115元。另外，高盛維持買入評級，但目標價削一成三至130元。舜宇股價挫半成，跌穿「紅底」，最新報99.65元。

【10：10】港股早段走勢反覆，大市倒升百點後掉頭回落，恒生指數最新跌近10點。

滙豐正式委任祈耀年任集團行政總裁 股價逆市升逾1%（第三版）

【10：03】美股期貨下跌，道指期貨跌560點，報20300點。

恒生指數升幅略為收窄，恒指升64點，報23328點。

【09：56】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌1.9%，報179.7元；騰訊 （00700） 升1.1%，報353.8元；美團點評 （03690） 報82.75元，升0.7%。

【09：55】2新股今日首掛均潛水，其中智能車模製造商奇士達控股 （06918） 潛水26.8%，報1.01元；建築服務提供商建中建設 （00589） 轉升26%，報2.08元。

【新股IPO】今日新股快訊 奇士達、建中建設首掛均潛水 C-LINK、MBV孖展未足額（內附上市時間表）

【09：53】恒生指數倒升逾百點，恒指升115點報23378點。滙豐 （00005） 升幅擴大至2.6%，報46.1元。

【09：50】通達 （00698） 績後挫一成。通達去年收入增長3.2%至92億元，純利跌26%至4億元，末期息大削94%至0.05仙，全年派息1.05仙，按年跌63%。

【通達業績】通達集團去年少賺26% 末期息大削94%至0.05仙

【09：48】上證指數升幅擴大至1%＿深證成指升1.87%；創業板指漲幅擴大至2%。

【09：46】港股倒升約80點，恒生指數報23342點。

【09：39】滙豐 （00005） 升幅擴大至1.2%，報45.5元。騰訊 （00700） 倒升0.5%。

【09：37】閱文 （00772） 績後升逾6%。閱文去年收入按年增長66%至83.5億元人民幣，純利增長2成至11億元人民幣，非通用會計準則盈利則增長33%至11.9億元人民幣，不派息。

【閱文業績】閱文去年多賺2成 冀明年播《慶餘年》第二季（第二版）

【閱文業績】分析閱文《慶餘年》成功模式（訂戶專享）

【09：35】港股早段跌幅收窄至不足50點，報23220點。

【09：33】微盟集團 （02013） 績後升半成。微盟公布，截至2019年底止年度業績。集團於期內轉虧為盈，全年純利為3.11億元人民幣，相對2018年虧損10.9億元人民幣，每股盈利0.15元人民幣，不派末期息。

【微盟業績】微盟去年轉賺3億人幣 擬加強與騰訊合作

【09：20】恒生指數跌240點或1%，開報23023點；國指開報9086點，跌130點或1.4%。

騰訊 （00700） 績前跌1.9%，開報343元；滙豐 （00005） 逆市升0.6%，開報45.2元。

【09：17】人民幣中間價報7.0328，下調234點子。

【09：14】即月期指開報22630點，跌389點或1.7%，低水634點。

【08：30】日經225指數升210點或1.2%，報17222點；南韓KOSPI指數升0.9%，報1687點。

【08：12】滙豐 （00005） 正式委任祈耀年任集團行政總裁，ADR股價造好，折合報46.1元，升2.6%；騰訊 （00700） 今日公布業績，ADR折合報345.69元，跌1.2%。

【08：05】道指期貨跌654點，報20206點。恒指黑期跌約500點，報22740點。

【07：30】滙豐（HSBC，00005）正式宣布，委任祈耀年（Noel Quinn）為集團行政總裁，即時生效。祈耀年自去年8月臨危上任約7個月後正式坐正。

滙豐正式委任祈耀年任集團行政總裁 ADR漲2.6%（第二版）

【07：00】道指最多曾升1190點，道指收升1048點，報21237點，升幅5.2%；標指升143點，報2529點，升幅6%；納指升430點，報7334點，升幅6.2%。

港股ADR收報23289點，升26點或0.1%；恒指夜期收報23280點，升26點或1.1%。

道指反彈1190點港股ADR升26點 油價跌穿30美元

「新債王」岡拉克︰美國今年90%機會步入衰退

【新冠肺炎】美財長︰若無政府干預 新冠疫情或導致失業率飆升至20%

【新冠肺炎】特朗普為「中國病毒」一詞辯解 否認美軍是新冠肺炎傳播源頭

責任編輯︰梁浩碩