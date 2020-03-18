恒生指數反覆倒升再轉跌　滙豐股價支撐大市（不斷更新）

美國總統特朗普據悉正推敲一份總額或高達一萬億美元的緊急刺激方案，聯儲局重啟金融海嘯期間的「商業票據市場」，刺激美股反彈，道指升1048點，不過，美股期貨今早下跌，道指期貨跌逾600點，港股今早走勢反覆，恒生指數低開240點，恒指早段曾倒升百點，大市其後再掉頭向下。

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【10：21】舜宇 （02382） 遭花旗下調評級至中性，目標價削至115元。另外，高盛維持買入評級，但目標價削一成三至130元。舜宇股價挫半成，跌穿「紅底」，最新報99.65元。

【10：10】港股早段走勢反覆，大市倒升百點後掉頭回落，恒生指數最新跌近10點。

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【10：03】美股期貨下跌，道指期貨跌560點，報20300點。

恒生指數升幅略為收窄，恒指升64點，報23328點。

【09：56】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌1.9%，報179.7元；騰訊 （00700） 升1.1%，報353.8元；美團點評 （03690） 報82.75元，升0.7%。

【09：55】2新股今日首掛均潛水，其中智能車模製造商奇士達控股 （06918） 潛水26.8%，報1.01元；建築服務提供商建中建設 （00589） 轉升26%，報2.08元。

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【09：53】恒生指數倒升逾百點，恒指升115點報23378點。滙豐 （00005） 升幅擴大至2.6%，報46.1元。

【09：50】通達 （00698） 績後挫一成。通達去年收入增長3.2%至92億元，純利跌26%至4億元，末期息大削94%至0.05仙，全年派息1.05仙，按年跌63%。

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【09：48】上證指數升幅擴大至1%＿深證成指升1.87%；創業板指漲幅擴大至2%。

【09：46】港股倒升約80點，恒生指數報23342點。

【09：39】滙豐 （00005） 升幅擴大至1.2%，報45.5元。騰訊 （00700） 倒升0.5%。

【09：37】閱文 （00772） 績後升逾6%。閱文去年收入按年增長66%至83.5億元人民幣，純利增長2成至11億元人民幣，非通用會計準則盈利則增長33%至11.9億元人民幣，不派息。

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【09：35】港股早段跌幅收窄至不足50點，報23220點。

【09：33】微盟集團 （02013） 績後升半成。微盟公布，截至2019年底止年度業績。集團於期內轉虧為盈，全年純利為3.11億元人民幣，相對2018年虧損10.9億元人民幣，每股盈利0.15元人民幣，不派末期息。

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【09：20】恒生指數跌240點或1%，開報23023點；國指開報9086點，跌130點或1.4%。

騰訊 （00700） 績前跌1.9%，開報343元；滙豐 （00005） 逆市升0.6%，開報45.2元。

【09：17】人民幣中間價報7.0328，下調234點子。

【09：14】即月期指開報22630點，跌389點或1.7%，低水634點。

【08：30】日經225指數升210點或1.2%，報17222點；南韓KOSPI指數升0.9%，報1687點。

【08：12】滙豐 （00005） 正式委任祈耀年任集團行政總裁，ADR股價造好，折合報46.1元，升2.6%；騰訊 （00700） 今日公布業績，ADR折合報345.69元，跌1.2%。

【08：05】道指期貨跌654點，報20206點。恒指黑期跌約500點，報22740點。

【07：30】滙豐（HSBC，00005）正式宣布，委任祈耀年（Noel Quinn）為集團行政總裁，即時生效。祈耀年自去年8月臨危上任約7個月後正式坐正。

滙豐正式委任祈耀年任集團行政總裁 ADR漲2.6%（第二版）

【07：00】道指最多曾升1190點，道指收升1048點，報21237點，升幅5.2%；標指升143點，報2529點，升幅6%；納指升430點，報7334點，升幅6.2%。

港股ADR收報23289點，升26點或0.1%；恒指夜期收報23280點，升26點或1.1%。

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責任編輯︰梁浩碩