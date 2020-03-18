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【新冠肺炎】特朗普為「中國病毒」一詞辯解　否認美軍是新冠肺炎傳播源頭

金融經濟 07:53 2020/03/18

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【新冠肺炎】特朗普為「中國病毒」一詞辯解　否認美軍是新冠肺炎傳播源頭

美國總統特朗普早前於Twitter發文，表示新冠肺炎病毒為 「中國病毒」（Chinese Virus），特朗普為此解辯，表示中國散布錯誤的信息，說是美軍傳給中國。特朗普指那是錯的，與其爭論，不如點出它來自何處，補充美軍沒有將它傳給任何人。

中國外交部發言人趙立堅12日（上周四）以中英雙語連發多條推文，質疑美軍將病毒帶到武漢，並說「美國欠我們一個解釋」，引發美國政府強烈不滿。

特朗普於本周一晚於Twitter發帖，表示美國將強力支持像是航空與其他格外受到中國病毒（Chinese Virus）影響的行業。「我們將比以往更強大！」

The United States will be powerfully supporting those industries， like Airlines and others， that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before！

中國外交部發言人耿爽於昨日的新聞發布會上表示，特朗普的推文是對中國搞污名化。

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外交 特朗普 趙立堅 中國 美國 美軍 新冠肺炎 武漢肺炎

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