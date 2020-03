【新冠肺炎】特朗普為「中國病毒」一詞辯解　否認美軍是新冠肺炎傳播源頭

美國總統特朗普早前於Twitter發文,表示新冠肺炎病毒為 「中國病毒」(Chinese Virus),特朗普為此解辯,表示中國散布錯誤的信息,說是美軍傳給中國。特朗普指那是錯的,與其爭論,不如點出它來自何處,補充美軍沒有將它傳給任何人。

中國外交部發言人趙立堅12日(上周四)以中英雙語連發多條推文,質疑美軍將病毒帶到武漢,並說「美國欠我們一個解釋」,引發美國政府強烈不滿。

特朗普於本周一晚於Twitter發帖,表示美國將強力支持像是航空與其他格外受到中國病毒(Chinese Virus)影響的行業。「我們將比以往更強大!」

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!