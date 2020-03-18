【美股收市】儲局白宮齊推紓困措施　道指急彈1048點長債息飈

美股周二過山車，特朗普抗疫救經濟方案漸明朗，聯儲局重啟金融海嘯期間的「商業票據市場」，助美企度過目前資金緊張的難關，刺激大市最多急漲逾1100點。美債價急跌債息飈，10年期債息重上一厘。

美股周一經歷史上點數最多的暴瀉後，周二早段反彈，惟一如過往熊市的走勢，反彈動力迅速轉弱，一度倒跌306點，失守20000點大關，低見19882點。

儲局公布將採取緊急措施，重啟「商業票據融資工具」（Commercial Paper Funding Facility），並已獲財政部同意。財政部將為相關工具提供100億美元信貸保證。局方表示，「商業票據融資工具」為期最少1年，將會購買合資格企業、評級為A1/P1的商業票據。

另消息人士透露，特朗普正推敲一份總額或高達一萬億美元（約7.8萬億港元）的緊急刺激方案，包括直接向國民發支票。財長姆欽周二在白宮記者會表示，華府將會「即時」(immediately)向美國國民派錢紓困，最快在未來兩周。

白宮出招應對疫情，市場避險情緒降溫，資金從債市流出，美10年期債息急升34點子至1.0653厘，為3月5日以來最高，30年期債息亦升40點子至1.694厘。

特朗普前日表示，美國的經濟可能會衰退，而他昨日則補充，相信美國經濟會迅速復元。

道指全日最多曾升1190點，截至本港今晨4時（即收市），道指升1048點，報21237點，升幅5.2%；標指升143點，報2529點，升幅6%；納指升430點，報7334點，升幅6.2%。

標指11個板塊全綫報捷，公用股升13%表現最佳，必需消費品升逾8%，房地產、資訊科技、原材料及醫療保健股升逾6%，金融股升5.8%，工業、非必需消費品及通訊服務板塊升4%，能源股升0.7%升幅最小。

道指30隻成份股大部分上升，陶氏升21%一枝獨秀，多隻科技股造好，英特爾漲逾12%，微軟及蘋果升8.2%及4.4%，沃爾瑪漲11.7%。金融股走俏，摩根大通升逾6%，高盛升2.6%，美國運通僅升0.8%。

美元續受追捧，美滙指數上試100關，最多升1.8%，高見99.83。日圓尾市跌1.7%，報107.66兌1美元，每百日圓兌7.2092港元。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 +1048點 21237點 美國標指 +143點 2529點 美國納指 +430點 7334點 歐洲Stoxx 600指數 +2.3% 291.07點 美匯指數 +1.5% 99.51 歐元 -1.6% 1.1005美元 日圓 -1.7% 107.66兌1美元 英鎊 -1.6% 1.2078美元 美國2年債息 +14點子 0.5005厘 美國10年債息 +34點子 1.0653厘 紐約期油 -6.3% 26.88美元 倫敦布蘭特期油 -4.8% 28.6美元 現貨金 +1.1% 1531.41美元 ＊截至本港今晨4時

責任編輯：李勝君