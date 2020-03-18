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滙豐正式委任祈耀年任集團行政總裁　ADR漲2.6%（第二版）

金融經濟 04:16 2020/03/18

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祈耀年坐正成為滙豐新任行政總裁

滙豐（HSBC，00005）公布世紀重組後，落實執行的舵手一直未有定案。滙豐周二正式宣布，委任祈耀年（Noel Quinn）為集團行政總裁，即時生效。祈耀年自去年8月臨危上任約7個月後正式坐正。

祈耀年於1987年加入滙控，此前擔任臨時行政總裁。祈耀年上月中公布，滙豐將進行大重組，3年內裁減3.5萬名僱員。

前滙豐行政總裁范寧去年8月突然辭任，集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）之後表示將於未來六至12個月內委任新行政總裁。

杜嘉祺在倫交所的通告指出，自去年8月以來，祈耀年在過渡期間表現出色，證明是優秀的行政總裁候選人，他具有廣闊的全球銀行專業知識、深厚的客戶關係，以及有魄力及能力推動滙豐向前快速發展。在過去數月中，祈耀年採取了關鍵行動，建立及增強可持續發展的基礎，他並且深切了解滙豐所面臨的挑戰及重要的增長機遇。

滙豐在美國掛牌的預託證券（ADR）在消息公布，折算收報46.1港元，較港收市價44.95元高1.15元或2.6%。

（第二版新增通告內容及ADR股價）

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香港股票 杜嘉祺 滙豐控股（00005）

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