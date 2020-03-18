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滙豐委祈耀年出任CEO股價升逾2%　祈耀年：將集團重新定位（第三版）

金融經濟 10:46 2020/03/18

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滙豐（HSBC，00005）公布世紀重組後，落實執行的舵手一直未有定案。滙豐周二正式宣布，委任祈耀年（Noel Quinn）為集團行政總裁（CEO），即時生效。祈耀年自去年8月臨危上任約7個月後正式坐正。

CEO人選落定後，滙豐今日升逾2%。

祈耀年表示，對擔任集團行政總裁領導滙豐深感榮幸，過去數月暫任領導集團職務期間，非常享受與主席杜嘉祺（Mark Tucker）、董事會及全球逾23萬名同事合作，將集團重新定位，為未來的業務成功作好準備。「我們尚有很多工作要做，我有信心集團能夠迎接挑戰，為我們的股東、客戶、員工以至整個社會帶來價值。」

祈耀年於1987年加入滙控，此前擔任臨時行政總裁。祈耀年上月中公布，滙豐將進行大重組，3年內裁減3.5萬名僱員。

去年8月前CEO范寧突請辭

前滙豐行政總裁范寧去年8月突然辭任，杜嘉祺之後表示將於未來六至12個月內委任新行政總裁。

杜嘉祺指出，自去年8月以來，祈耀年在過渡期間表現出色，證明是接任行政總裁的卓越人選，他具備廣泛的全球銀行業務專業知識、與客戶之間的深厚關係，以及帶動業務循序漸進的魄力及才能，其強大的領導能力備受肯定。過去數月中，祈耀年採取了關鍵行動，建立及增強可持續發展的基礎，他並且非常了解滙豐，亦深諳滙豐所面臨的挑戰及重大增長機遇。

（第三版新增股價及祈耀年感受；第二版新增通告內容及ADR股價）

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