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【美股午市】特研6.6萬億刺激方案 道指反覆升715點

環球經濟金融 02:07 2020/03/18

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美股周一經歷史上點數最多的暴瀉後，周二早段反彈，惟一如過往熊市的走勢，反彈動力迅速轉弱，一度倒跌逾300點，失守20000點大關，低見19882點。美債價跌息升，10年期債息曾升逾17點子。

道指中段曾急飈1190點，報21379點，彭博引述知情人士表示，作為抗疫經濟援助計劃的一部分，美國總統特朗普（Donald Trump）尋求，向每個美國人直接提供超過1000美元（約7,800港元）的緊急現金支持。

截至本港今晨1時45分，道指升715點，報20903點；標指及納指升86及320點，報2472及7225點。

美國財政部長姆欽在當地時間中午的白宮記者會上表示，特朗普政府想國民口袋裏盡快有應急錢，又指希望最快在未來兩周發放，特朗普指示這是目前政府要做的事。

美國多家傳媒報道，為應對新冠肺炎疫情對經濟的打擊，特朗普正尋求國會同意一份總值8,500億美元（約6.6萬億港元）的緊急刺激方案，包括下調工資稅（Payroll tax，僱主替員工支付的稅項），以及向航空業提供500億美元（約3,900億港元）援助。

標指11個板塊僅能源股跌1.7%，公用股升一成表現最佳，必需消費品、房地產、資訊科技、醫療保健及原材料股升4%至6%，金融股升3.2%，非必需消費品及通訊服務板塊同升2.8%，工業股升1.5%稍遜色。

道指30隻成份股大部分上升，陶氏升14%一枝獨秀，多隻科技股造好，英特爾升逾9.6%，微軟及蘋果升4.7%及3.1%，沃爾瑪升7.4%。金融股個別發展，摩根大通升4.6%，高盛僅升0.5%，美國運通微跌不足0.1%。

重磅股波音早段曾升4.1%，午市倒跌逾8%。公司披露正跟白宮和國會領袖商討，尋求華府提供短期財政援助。

美國封城措施帶動人們增加網購，利好電商龍頭亞馬遜，公司更宣布增聘10萬人，數目等同其假日高峰期全職及兼職員工總數的八分之一，刺激股價曾升一成。

美元續受追捧，美滙指數上試100關，最多升1.8%，高見99.83。其餘主要貨幣相應下跌，歐元午市挫1.8%，報1.0978美元；英鎊跌1.5%，報1.2087美元。避險資產走軟，日圓午市跌1.5%，報107.44兌1美元，每百日圓兌7.2265港元。

國際油價持續疲弱，連續兩日跌穿30美元水平，布蘭特期油一度跌3.2%，低見29.1美元；紐約期油曾跌3%，低見27.85美元。
 

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +715點 20903點
美國標指 +86點 2472點
美國納指 +320點 7225點
歐洲Stoxx 600指數 +2.3% 291.07點
     
美匯指數 +1.7% 99.69
歐元 -1.8% 1.0978美元
日圓 -1.5% 107.44兌1美元
英鎊 -1.5% 1.2087美元
     
美國2年債息 +4點子 0.4007厘
美國10年債息 +15點子 0.8749厘
     
紐約期油 -2% 28.13美元
倫敦布蘭特期油 -2.1% 29.41美元
現貨金 +0.9% 1527.11美元
     
＊截至本港今晨1時45分    

責任編輯：李勝君

美股 特朗普 姆欽 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 波音 白宮 美國財政部

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