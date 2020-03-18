【美股午市】特研6.6萬億刺激方案 道指反覆升715點

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【美國疫情】特朗普：經濟將迅速復元 財長未來兩周將向國民發支票
美股周一經歷史上點數最多的暴瀉後，周二早段反彈，惟一如過往熊市的走勢，反彈動力迅速轉弱，一度倒跌逾300點，失守20000點大關，低見19882點。美債價跌息升，10年期債息曾升逾17點子。
道指中段曾急飈1190點，報21379點，彭博引述知情人士表示，作為抗疫經濟援助計劃的一部分，美國總統特朗普（Donald Trump）尋求，向每個美國人直接提供超過1000美元（約7,800港元）的緊急現金支持。
截至本港今晨1時45分，道指升715點，報20903點；標指及納指升86及320點，報2472及7225點。
美國財政部長姆欽在當地時間中午的白宮記者會上表示，特朗普政府想國民口袋裏盡快有應急錢，又指希望最快在未來兩周發放，特朗普指示這是目前政府要做的事。
美國多家傳媒報道，為應對新冠肺炎疫情對經濟的打擊，特朗普正尋求國會同意一份總值8,500億美元（約6.6萬億港元）的緊急刺激方案，包括下調工資稅（Payroll tax，僱主替員工支付的稅項），以及向航空業提供500億美元（約3,900億港元）援助。
標指11個板塊僅能源股跌1.7%，公用股升一成表現最佳，必需消費品、房地產、資訊科技、醫療保健及原材料股升4%至6%，金融股升3.2%，非必需消費品及通訊服務板塊同升2.8%，工業股升1.5%稍遜色。
道指30隻成份股大部分上升，陶氏升14%一枝獨秀，多隻科技股造好，英特爾升逾9.6%，微軟及蘋果升4.7%及3.1%，沃爾瑪升7.4%。金融股個別發展，摩根大通升4.6%，高盛僅升0.5%，美國運通微跌不足0.1%。
重磅股波音早段曾升4.1%，午市倒跌逾8%。公司披露正跟白宮和國會領袖商討，尋求華府提供短期財政援助。
美國封城措施帶動人們增加網購，利好電商龍頭亞馬遜，公司更宣布增聘10萬人，數目等同其假日高峰期全職及兼職員工總數的八分之一，刺激股價曾升一成。
美元續受追捧，美滙指數上試100關，最多升1.8%，高見99.83。其餘主要貨幣相應下跌，歐元午市挫1.8%，報1.0978美元；英鎊跌1.5%，報1.2087美元。避險資產走軟，日圓午市跌1.5%，報107.44兌1美元，每百日圓兌7.2265港元。
國際油價持續疲弱，連續兩日跌穿30美元水平，布蘭特期油一度跌3.2%，低見29.1美元；紐約期油曾跌3%，低見27.85美元。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+715點
|20903點
|美國標指
|+86點
|2472點
|美國納指
|+320點
|7225點
|歐洲Stoxx 600指數
|+2.3%
|291.07點
|美匯指數
|+1.7%
|99.69
|歐元
|-1.8%
|1.0978美元
|日圓
|-1.5%
|107.44兌1美元
|英鎊
|-1.5%
|1.2087美元
|美國2年債息
|+4點子
|0.4007厘
|美國10年債息
|+15點子
|0.8749厘
|紐約期油
|-2%
|28.13美元
|倫敦布蘭特期油
|-2.1%
|29.41美元
|現貨金
|+0.9%
|1527.11美元
|＊截至本港今晨1時45分
責任編輯：李勝君