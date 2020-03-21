美國難逃經濟衰退 特朗普須自救

「就算每位美國成年人立即獲派1000美元，恐怕美國經濟此刻也難有起色，遑論扭轉步向經濟衰退的勢頭。」聯儲局前顧問萊文（Andrew Levin）這番話，應是美國總統特朗普（Donald Trump）最不希望聽到的真知灼見。

封城後遺症：經濟活動停頓

經濟復甦，全看消費者開支

聯儲局頻出招，華府歎慢版

歐美的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續惡化，對內封城及對外封關，兩種曾被批評為瘋狂、歧視或反應過激的極端手段，目前已成各國控制疫情的優先選項，以防自己成為另一個意大利。

封城的最大後遺症，卻是經濟活動完全停頓。現時是達特茅斯學院（Dartmouth College）經濟系教授的萊文直言，美國經濟當前的問題，正是太多城市停擺，市民不得不留在家中，不能外出光顧餐廳，又不能外出購物，更不要說買輛新車。

眾所周知，消費佔美國經濟比重高達3分之2，但紐約、洛杉磯等大城市相繼勒令餐廳、商店停業，市面一片蕭條下，美國人除了網購（亞馬遜周一宣布定單太多，計劃增聘10萬人），根本沒有太多可供消費的地方，意味消費者開支短時間內難望大幅增加，何談經濟起色。

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萊文預期，美國當前的最佳場景，是7至8月能夠回復正常生活，即消費者開支只會放緩數個月。

這意味美國陷入經濟衰退的機會極高（GDP連續兩季倒退），但能否立即復甦，關鍵就是未來數月能否阻止大量工作職位流失，令更多人於復甦時有能力消費。

惟這個任務知易行難，評級機構標準普爾指出，疫情令環球經濟陷入衰退，加上現金流急降，融資渠道大幅收窄，以及同時出現的油價衝擊，美國企業未來12個月的違約率恐超過10%。

各界一致認定，央行的貨幣政策，必須與政府的財政政策全力配合，環球才有望安然度過今次經濟危機。

因此，聯儲局及特朗普政府同樣責無旁貸，尤其是保持中小企的資金流動性，以免太多小企業破產倒閉，重演1930年代大蕭條的悲劇。

聯儲局這兩周已連出多招，包括大刀闊斧減息1.5厘，重推7000億美元的量化寬鬆政策，以及透過注資回購市場，同時重購商業票據等手段，全力維持市場的流動性。

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愉特朗普要保住年底連任總統的機會，關鍵已不再是鮑威爾，而是他自己有沒有政治能量，促成一個共和、民主兩黨皆能接受的刺激經濟方案。

新冠肺炎已成美國人最關注的議題，包括共和黨支持者，甚至認為這是足以影響年底投票意向的關鍵議題，但民調顯示，逾半美國人對特朗普處理疫情感到不滿。

特朗普若未能及時調整策略，展示他擁有帶領國家應對危機的能力，恐怕無論年底對手是拜登或桑德斯，他競逐連任都沒有任何上風。