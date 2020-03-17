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【美國救市】甚麼是商業票據融資機制？有何含意？

金融經濟 23:38 2020/03/17

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商業票據是一種無擔保的短期債券，一般期限少於270天，通常是企業用於應付短期營運開支的一種融資手段。

聯儲局繼2008年「金融海嘯」後，重推「商業票據融資機制」 （Commercial Paper Funding Facility），美股應聲造好，連帶港股夜期亦一度倒升。究竟這項政策是甚麼？有何含意？本網幫你即時解構。

相關文章：【美國減息】QE未見頂？儲局重推商業票據融資機制

商業票據是一種無擔保的短期債券，一般期限少於270天，通常是企業用於應付短期營運開支的一種融資手段。而所謂「商業票據融資機制」，即聯儲局透過買入特定評級的商業票據（A1/P1），變相向企業提供無抵押貨款。

事實上，環球放水救市之際，短期流動性緊張問題卻似乎未見緩解跡象，除了倫敦美元銀行同業拆息（Libor）抽高，黃金、美債等避險資產亦同步走低，反映投資者急需現金，「現金為王」取態下減持所有非現金資產。

值得注意的是，目前經濟前景未算佳，即使聯儲局向企業提供無抵押貨款，亦需收取一定風險溢價（risk premium），故有關商業票據的定價並非緊貼Libor，而是按3個月隔夜指數掉期（Overnight Indexed Swaps，OIS）另加200個點子計算。而每當真實3個月Libor與OIS的息差愈闊，將反映交易對手風險（counterparty risk）愈高、銀行借貸意欲愈低。

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