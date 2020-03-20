【閱文業績】分析閱文《慶餘年》成功模式

▲ 《慶餘年》怎樣令閱文踏上成功之路？

一部劇就令閱文 （00772） 「慶餘年」？閱文稱，冀有更多IP作品可複製《慶餘年》的成功。透過分析去年業績，互聯網時代下，新經濟公司閱文如何利用互聯網思維賺錢。

閱文業績報捷，並披露現象級IP劇集《慶餘年2》正在製作中，有望明年可播出。該劇在百度（美：BIDU）及今日頭條的電視劇及網絡劇搜索指數中均登榜首，並再掀起原著小說閱讀潮，小說在完結10多年後重登閱文平台暢銷榜榜首。據國家廣播電視總局公布今年1月網絡動畫片備案名單，閱文已申報《慶餘年1》的動畫改編。

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版權運營取代在綫業務成為核心收入來源

作為內地「網文一哥」，包括在綫付費閱讀、網絡廣告等在內的在綫業務，一直是閱文主要收入來源，收入佔比超過7成，值得注意的是，去年版權運營首次過在綫業務。換言之，閱文收入整體收入結構改變，版權運營成為集團核心業務。

單計版權運營，去年收入按年急升341%至44.2億元（人民幣，下同），收入佔比從2018年的24%，上升至2019年的55.5%。反觀在綫業務，去年按年下滑3.1%至37.1億元，去年收入佔比縮減至44.5%，2018年為76%。

版權運營收入源自IP變現，包括自製作及發行電視劇、網絡劇、動畫、電影、授權版權改編權、運營自營網絡遊戲及銷售紙質圖書的收入。

閱文的互聯網思維 看《慶餘年》如何抓住用戶需求

顯而易見，版權運營能成為閱文業績中的一匹黑馬，新麗傳媒功不可沒，其去年為總收入貢獻近4成。閱文於2018年收購新麗傳媒，持股100%，2019年合併全年收入，獲得後者約32.4億元的收入貢獻，佔總收入約38%。

閱文表示，新麗傳媒正是釋放IP價值鏈中重要一環。《慶餘年》就是由新麗傳媒開發及製作的主要作品之一，新麗傳媒今年將繼續開發《慶餘年2》、閱文旗下其他受用戶歡迎的IP作品如《斗破蒼穹2》等。

閱文生態核心在於內容創作，吸引用戶閱讀原著小說。在綫閱讀為價值變現的中一環，且限制作品的生命周期。

在互聯網時代，奉行「用戶為王」理念。閱文近年開始變陣，為滿足用戶各種各樣的需求，逐漸涉足IP作品授權及改編，開發成電影、電視劇、網絡劇及遊戲等多種形式。與此同時，也延長作品生命周期和獲得多種收入渠道。

以《慶餘年》為例，閱文聯合新麗傳媒、騰訊影業、騰訊視頻等，覆蓋上中下游，將IP商業價值最大值化。上游透過孵化IP作品賺取在付費閱讀收入及廣告收入、中游獲授權IP版權收入，以及下游將IP作品開發成電影、電視劇、網絡劇及遊戲等獲得多種形式收入。簡單而言，閱文透過打造的IP產業鏈閉環，突破過去單一收入來源，尋求多元化賺錢渠道。

據閱文披露，去年約有160部文學作品的改編權授予給第三方。其目前擁有810萬位作家，作品總數1220萬部，其中平台原創文學作品達1150萬部。

集團海外網站及移動平台WebNovel用戶訪問量約為3,600萬。此外，去年投資泰國網絡文學平台Ookbee U。

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責任編輯：陳華