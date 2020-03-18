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疫市易生負面訊息 買家解讀要留神

分析 08:00 2020/03/18

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疫市易生負面訊息買家解讀要留神，免作錯決定。

月初有新界新盤連錄11宗撻訂個案，佔3月全月撻訂宗數的52%，即時引起市場哄動，有傳媒更指新冠肺炎困擾樓市，買家撻訂損失355萬離場。不過，近期不少新盤撻訂個案，背後有不少「奧妙」之處，與新冠肺炎或股市熔斷毫無關係。

  • 新界新盤單日錄11撻訂哄動市場
  • 撻訂買家換購單位獲多項回贈優惠
  • 股市、樓市均出現波動，準買家不要偏信偏聽，以免作出錯誤決定。


以上述連錄11宗撻訂的新界盤為例，11個單位全以招標形式出售，其中一個實用953平方呎的3房單位，成交價逾2200萬元，若只按成交紀冊資料看，買方撻訂15%損失逾335萬離場。

不過，若細心看看其他註冊資料，不難發現撻訂業主透過親人以約1900萬購入屋苑另一個單位，新購入單位享有多重優惠，包括「ONE TO ONE優惠」即1換1優惠；親友轉介優惠等等，均是度身訂造優惠，大大減少撻訂買家的損失。否則，買家無可能一方面睇淡後市撻訂，另一方面又巨額購入另一個單位。

其次，荃灣西逸璟．龍灣早前累積約10宗取消交易個案，不少傳媒指是買家看淡後市，撻訂損失巨額訂金離場。事實上，撻訂原因是因為發展商遲遲未交樓，讓買家選擇取回訂金取消交易，完全沒有損失訂金，更不是看淡樓市。

事實上，近年發展商推售新盤時不時透過佣金或現金回贈來調節樓價，往往令市場出現偏差。例如元朗一個入伙不久的新盤，一個實用面積519平方呎的單位，2月以808萬易手，比2016年購入價842萬貶值4%，表面蝕讓離場，但原來當年發展商有高達樓價9.5%現金回贈，換言之賣方是「明蝕暗賺」離場。

【OCEAN MARINI價單】周六次輪102伙一圖睇晒 部分加價最多2%

總括而言，近日股市、樓市均出現波動，準買家在接收訊息時需特別留神，不要偏信偏聽，以免作出錯誤決定。

記者：黎煥成
 

欄名 : 樓市分析

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