【美股早市】道指倒跌逾200點 跌穿二萬點關

為應對新冠肺炎疫情的經濟打擊，美國特朗普政府正尋求國會同意一份總值8500億美元的緊急刺激方案，據報包括下調工資稅（Payroll tax）以及對航空業界的500億美元援助。美股經歷周一暴跌後，周二早段反彈，道指最多升611點，報20800點。但之後反彈乏力，由升轉跌，道指挫243點，跌穿20000點水平，報19944點。

重磅股波音（Boeing，美：BA）先漲1.6%，其後倒跌9.8%。公司披露正跟白宮和國會領袖商討，尋求華府提供短期財政援助。

美國各地愈來愈多實施類似封城的措施，帶動人們增加網購，利好電商龍頭的亞馬遜（Amazon，美：AMZN），股價升0.7%。

美元繼續受追捧，美匯指數上試100關，最多升1.5%，高見99.57；其餘主要貨幣相應下跌，歐元曾挫1.9%，報1.0974美元；英鎊跌1.8%，報1.2055美元。

市場觀望各國救市抗疫措施，加上美元續強，避險資產走軟，日圓曾跌1.3%，報107.19兌1美元；現貨金曾挫3.2%，報1465.83美元；美債價跌息升，10年美債息曾升11點子，報0.8351厘。

國際油價持續疲弱，並跌穿30美元水平，布蘭特期油低見29.3美元，跌幅2.5%；紐約期油曾跌1.2%，報28.35美元。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -217點 19970點 美國標指 -15點 2370點 美國納指 -36點 6867點 歐洲Stoxx 600指數 -1.4% 280.7點 美匯指數 +1.4% 99.41 歐元 -1.7% 1.0993美元 日圓 -1% 106.85兌1美元 英鎊 -1.7% 1.2057美元 美國2年債息 +1點子 0.3787厘 美國10年債息 +7點子 0.789厘 紐約期油 -0.5% 28.57美元 倫敦布蘭特期油 -1.7% 29.55美元 現貨金 -1.4% 1493.24美元 ＊截至本港晚上9時58分

責任編輯：方賢