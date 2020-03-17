【美股早市】道指倒跌逾200點 跌穿二萬點關

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月17日 時間22:00）
為應對新冠肺炎疫情的經濟打擊，美國特朗普政府正尋求國會同意一份總值8500億美元的緊急刺激方案，據報包括下調工資稅（Payroll tax）以及對航空業界的500億美元援助。美股經歷周一暴跌後，周二早段反彈，道指最多升611點，報20800點。但之後反彈乏力，由升轉跌，道指挫243點，跌穿20000點水平，報19944點。
重磅股波音（Boeing，美：BA）先漲1.6%，其後倒跌9.8%。公司披露正跟白宮和國會領袖商討，尋求華府提供短期財政援助。
美國各地愈來愈多實施類似封城的措施，帶動人們增加網購，利好電商龍頭的亞馬遜（Amazon，美：AMZN），股價升0.7%。
美元繼續受追捧，美匯指數上試100關，最多升1.5%，高見99.57；其餘主要貨幣相應下跌，歐元曾挫1.9%，報1.0974美元；英鎊跌1.8%，報1.2055美元。
市場觀望各國救市抗疫措施，加上美元續強，避險資產走軟，日圓曾跌1.3%，報107.19兌1美元；現貨金曾挫3.2%，報1465.83美元；美債價跌息升，10年美債息曾升11點子，報0.8351厘。
國際油價持續疲弱，並跌穿30美元水平，布蘭特期油低見29.3美元，跌幅2.5%；紐約期油曾跌1.2%，報28.35美元。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-217點
|19970點
|美國標指
|-15點
|2370點
|美國納指
|-36點
|6867點
|歐洲Stoxx 600指數
|-1.4%
|280.7點
|美匯指數
|+1.4%
|99.41
|歐元
|-1.7%
|1.0993美元
|日圓
|-1%
|106.85兌1美元
|英鎊
|-1.7%
|1.2057美元
|美國2年債息
|+1點子
|0.3787厘
|美國10年債息
|+7點子
|0.789厘
|紐約期油
|-0.5%
|28.57美元
|倫敦布蘭特期油
|-1.7%
|29.55美元
|現貨金
|-1.4%
|1493.24美元
|＊截至本港晚上9時58分
責任編輯：方賢