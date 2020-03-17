【美股早市】聯儲局重推商業票據融資 道指收復2萬點大關

美股周二先急升逾600點、後倒跌逾200點兼失守20000點大關、再回升逾400點，受惠於美國聯儲局重啟金融海嘯期間的「商業票據市場」，助美企度過目前市場資金緊張的難關。

聯儲局公布將會採取緊急措施，重啟「商業票據融資機制」（Commercial Paper Funding Facility），並已獲財政部同意。財政部將為相關機制提供100億美元信貸保證。

聯儲局表示，「商業票據融資機制」為期最少1年，將會購買合資格企業、評級為A1/P1的商業票據。

商業票據為美企尋求短期融資的最重要途徑，早有分析師認為，聯儲局必須將商業票據納入為購買範圍，才能有效解決流動性緊張的問題。

此外，為應對新冠肺炎疫情的經濟打擊，美國特朗普政府正尋求國會同意一份總值8500億美元的緊急刺激方案，據報包括下調工資稅（Payroll tax）以及對航空業界的500億美元援助。

重磅股波音（Boeing，美：BA）先漲1.6%，其後倒跌13.3%，成為大市反彈的重大阻力。公司披露正跟白宮和國會領袖商討，尋求華府提供短期財政援助。

美國各地愈來愈多實施類似封城的措施，帶動人們增加網購，利好電商龍頭的亞馬遜（Amazon，美：AMZN），股價升6.4%。

美元繼續受追捧，美匯指數上試100關，最多升1.7%，高見99.76；其餘主要貨幣相應下跌，歐元曾挫2%，報1.0955美元；英鎊跌2%，報1.2029美元。

市場觀望各國救市抗疫措施，加上美元續強，避險資產走軟，日圓曾跌1.5%，報107.42兌1美元；現貨金曾挫3.2%，報1465.83美元；美債價跌息升，10年美債息曾升11點子，報0.8351厘。

國際油價持續疲弱，並跌穿30美元水平，布蘭特期油低見29.22美元，跌幅2.8%；紐約期油曾跌1.2%，報28.35美元。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 +490點 20679點 美國標指 +106點 2492點 美國納指 +308點 7212點 歐洲Stoxx 600指數 +1% 287.38點 美匯指數 +1.7% 99.74 歐元 -1.9% 1.0976美元 日圓 -1.3% 107.23兌1美元 英鎊 -1.7% 1.206美元 美國2年債息 +3點子 0.3947厘 美國10年債息 +5點子 0.77厘 紐約期油 +0.3% 28.8美元 倫敦布蘭特期油 -0.4% 29.93美元 現貨金 -2.1% 1546.44美元 ＊截至本港晚上11時15分

責任編輯：方賢