【美股早市】聯儲局重推商業票據融資 道指收復2萬點大關

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月17日 時間23:00）
美股周二先急升逾600點、後倒跌逾200點兼失守20000點大關、再回升逾400點，受惠於美國聯儲局重啟金融海嘯期間的「商業票據市場」，助美企度過目前市場資金緊張的難關。
聯儲局公布將會採取緊急措施，重啟「商業票據融資機制」（Commercial Paper Funding Facility），並已獲財政部同意。財政部將為相關機制提供100億美元信貸保證。
聯儲局表示，「商業票據融資機制」為期最少1年，將會購買合資格企業、評級為A1/P1的商業票據。
商業票據為美企尋求短期融資的最重要途徑，早有分析師認為，聯儲局必須將商業票據納入為購買範圍，才能有效解決流動性緊張的問題。
此外，為應對新冠肺炎疫情的經濟打擊，美國特朗普政府正尋求國會同意一份總值8500億美元的緊急刺激方案，據報包括下調工資稅（Payroll tax）以及對航空業界的500億美元援助。
重磅股波音（Boeing，美：BA）先漲1.6%，其後倒跌13.3%，成為大市反彈的重大阻力。公司披露正跟白宮和國會領袖商討，尋求華府提供短期財政援助。
美國各地愈來愈多實施類似封城的措施，帶動人們增加網購，利好電商龍頭的亞馬遜（Amazon，美：AMZN），股價升6.4%。
美元繼續受追捧，美匯指數上試100關，最多升1.7%，高見99.76；其餘主要貨幣相應下跌，歐元曾挫2%，報1.0955美元；英鎊跌2%，報1.2029美元。
市場觀望各國救市抗疫措施，加上美元續強，避險資產走軟，日圓曾跌1.5%，報107.42兌1美元；現貨金曾挫3.2%，報1465.83美元；美債價跌息升，10年美債息曾升11點子，報0.8351厘。
國際油價持續疲弱，並跌穿30美元水平，布蘭特期油低見29.22美元，跌幅2.8%；紐約期油曾跌1.2%，報28.35美元。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+490點
|20679點
|美國標指
|+106點
|2492點
|美國納指
|+308點
|7212點
|歐洲Stoxx 600指數
|+1%
|287.38點
|美匯指數
|+1.7%
|99.74
|歐元
|-1.9%
|1.0976美元
|日圓
|-1.3%
|107.23兌1美元
|英鎊
|-1.7%
|1.206美元
|美國2年債息
|+3點子
|0.3947厘
|美國10年債息
|+5點子
|0.77厘
|紐約期油
|+0.3%
|28.8美元
|倫敦布蘭特期油
|-0.4%
|29.93美元
|現貨金
|-2.1%
|1546.44美元
|＊截至本港晚上11時15分
責任編輯：方賢