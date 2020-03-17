【全球大流行】大摩：環球經濟上半年將步入衰退　全年僅增長0.9%

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，券商摩根士丹利直言「環球經濟衰退是我們的基本預測」，預期全球經濟首季及次季分別收縮0.3%及0.6%，全年經濟僅增0.9%，為自2009年金融海嘯以來最差。

環球鎖國政策令疫情對經濟衝擊更大

大摩指，自疫情從亞洲，擴散至歐洲及美國後，大部分政府及私營企業實施更嚴格的「鎖國」措施，以控制疫情擴散，令疫情對經濟變得更具破壞性，環球經濟上半年將步入衰退，但隨各國採取大規模的貨幣及財政措施，有助環球經濟於第三季回穩，回復增長約1.8%。

自美國聯儲局周日突然減息1厘後，四大工業國（G4）均重回量化寬鬆（QE）的軌道，預期美國首季經濟增長1.8%，但第二至四季增幅將降至0.2%至0.3%，全年增長約0.6%。

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歐元區全年四季均出現負增長

歐元區方面，全年四季均會出現負增長，其中第二季負增長幅度達12.3%，全年負增長5%。

至於中國，大摩預期，中國首季經濟料倒退5%，但次季增長可重回正軌，料增長3.4%；全年經濟增長4%。

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大摩估計，中國將會擴大其財政赤字，增加地方政府發債的額度至3.5萬億元人民幣，並對受疫情影響最大的行業提供稅務減免，中央甚至可能在次季末推出大規模的刺激消費方案。

貨幣政策方面，中國或會在未來數月減少25點子，降準100點子，同時透過公開市場操作等措施，增加市場流動性。

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